Tour de force Roma, il calendario fino alla prossima sosta sarà clamoroso: tutte le partite

La Roma arriva alla sosta da protagonista. Quattro vittorie nelle prime cinque partite di campionato hanno lanciato la squadra di Gasperini al primo posto da imbattuta. Il pareggio all'Olimpico contro l' Inter nell'ultima sfida prima della pausa ha dato ancora più conferme del fatto che i giallorossi possono giocarsela con tutti, nonostante il pareggio subito in rimonta. Il primo assaggio di Champions è arrivato a Istanbul contro il Fenerbahçe , in attesa delle altre sfide della League Phase. Ora tre settimane di stop per le partite delle nazionali, una maxi pausa e poi il rientro, che per la Roma sarà durissimo : dall'11 ottobre al 7 novembre i giallorossi giocheranno nove partite in 28 giorni tra campionato e Champions, un tour de force che porterà fino alla prossima sosta, in programma nel weekend del 15 novembre.

Serie A, quando si riparte dopo la sosta

La pausa per le Nazionali va dal 21 settembre al 6 ottobre. La Uefa ha infatti unito le consuete pause di settembre e ottobre in un'unica maxi pausa per non spezzettare troppo i campionati. La Serie A ripartirà il 10 ottobre con la Roma che tornerà in campo nella sfida contro il Como di Fabregas in programma domenica 11, a oltre tre settimane dall'Inter. Gasperini avrà quindi tempo per recuperare gli acciaccati, vedi Malen e Wesley, e lavorare sulla condizione fisica della squadra in vista di un mese che non permetterà cali.

Roma, ottobre di fuoco: la sfida a Fabregas, poi tornano Mourinho e De Rossi

Ottobre si aprirà con la sfida in programma domenica 11 ottobre alle 12:30 contro il Como al Sinigaglia. Gli occhi inevitabilmente saranno però anche puntati sulla partita di tre giorni dopo. Mercoledì 14 all'Olimpico di Roma arriverà il Real Madrid, per la gara valida per la seconda giornata della League Phase della Champions. Una partita dal sapore speciale non solo per il blasone dell'avversario, ma anche per il ritorno nella Capitale di José Mourinho. L'allenatore ha riscritto la storia recente dei giallorossi alzando la Conference League e portando la squadra a un passo dalla vittoria dell'Europa League nella fortemente contestata finale contro il Siviglia. Dopo la sfida contro i Blancos si tornerà subito a giocare in campionato, con un altro ritorno particolare all'Olimpico: sabato 17 ottobre alle 20:45 arriverà il Genoa di Daniele De Rossi. La leggenda dei giallorossi, nella sua "seconda vita" in panchina, ha già vissuto da avversario l'ambiente romanista, ma per DDR sarà sempre un'occasione speciale, come per i tifosi giallorossi.