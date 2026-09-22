Aggressione totale, zero paura nei big match e gol a grappoli: ecco la nuova Roma di Gasperini

Ecco i magnifici sette di Gasperini. Cowboy di una Roma che corre, aggredisce, recupera e soprattutto segna. Malen, Koné, Soulé, Mora, Hermoso, Cristante e Pisilli sono gli attori protagonisti di un avvio di stagione che racconta una squadra capace di alzare rapidamente i giri del motore e di viaggiare già a velocità importanti. Quindici gol nelle prime sei partite stagionali tra campionato e Champions League, una media di 2,5 reti a partita, con una fase offensiva di livello e un sistema di gioco ultra-aggressivo: baricentro alto, intensità, pressione e recupero immediato del pallone.