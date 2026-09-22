Prima la Roma: Cristante, Wesley e Malen restano. È la vittoria di Gasperini dopo le incomprensioni del passato

Restano per Gasp, per curarsi senza forzature e, perché no, pure per contribuire a costruire, un mattoncino alla volta, un edificio fatto di certezze e armonia dopo una stagione di incomprensioni tra staff tecnico e staff medico. In sei partite la Roma ha mostrato una enorme brillantezza atletica ma ha pure accusato dei cali, soprattutto all’inizio dei secondi tempi, tali da indurre a pensare che quanto visto fin qui non sia tutto. Insomma, c’è ancora tanto lavoro da fare e il margine di crescita è talmente ampio da giustificare l’ambizione di una squadra prima che sogna di competere per lo scudetto.

Sacrificio e dedizione alla causa: ecco chi resterà a Trigoria per recuperare Devono crederlo anche Cristante e Malen, gli ultimi due ad aver rinunciato alle rispettive nazionali per problemi fisici: l’azzurro è alle prese con una lombalgia, l’attaccante con un fastidio al ginocchio sinistro. Entrambi al rompete le righe hanno preferito restare a Trigoria. Ricordando anche che dall’11 al 31 ottobre la Roma giocherà 7 volte in 20 giorni e ai senatori sarà richiesto uno sforzo extra. Gasp ha inculcato in ciascuno la mentalità del bene comune. Nel dubbio, devono aver pensato, meglio non rischiare . A casa c’è anche Wesley, fermato da un risentimento muscolare alla coscia destra: pure lui ha scelto di fare tappa ai box piuttosto che affrontare una trasferta transoceanica. I sacrifici di Bryan, Donyell e Wes non sono stati fatti a cuor leggero, soprattutto per i momenti che stanno vivendo le rispettive nazionali: l’Italia di Mancini riparte per ricostruire dopo l’ennesimo fallimento Mondiale, l’Olanda ha affidato a Xavi il nuovo corso che avrebbe visto il centravanti della Roma al centro del progetto («è un peccato perché è in gran forma, secondo me sta bene», ha detto con sospetto l’ex Barça), mentre il Brasile di Ancelotti attendeva il terzino con entusiasmo dopo averlo visto rinunciare alla rassegna iridata. A conti fatti, i romanisti in giro per il mondo durante questa finestra Fifa saranno dunque 12.