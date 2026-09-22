Tutti in campo, poi lo stop: il programma degli allenamenti di Gasperini con la sosta

Tutti in campo. O meglio, alcuni in campo. Perché Gasperini ieri alla ripresa degli allenamenti ha avuto a disposizione soltanto una piccola porzione della sua squadra. Escludendo i tre portieri, con Svilar regolarmente a disposizione, l’allenatore ha potuto contare soltanto su Hermoso, Molina, Rensch, Pellegrini, De Roon e Dybala. Terapie naturalmente per Wesley, Malen e Cristante, rimasti a Trigoria per i rispettivi problemi. La squadra continuerà a lavorare specialmente sul mantenimento della condizione atletica fino a venerdì, poi Gasperini concederà ai suoi uomini qualche giorno di riposo per staccare la spina, recuperare e stare con le rispettive famiglie.