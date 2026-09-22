Sono 12 giallorossi in giro per il mondo: ecco il programma dei convocati nazionale della Roma

Sono dodici i romanisti in giro per il mondo. E sarebbero potuti essere quindici, se Malen, Cristante e Wesley non si fossero fermati per infortunio, o addirittura sedici, se Molina non fosse finito al centro della mega-rissa successiva alla finale del Mondiale e la Fifa non lo avesse punito con una squalifica di sette giornate. A pochi giorni dalla partita di Como, in programma domenica 11 ottobre, c’è quella dell’addio di Messi all’Argentina (il 6 contro il Benin al Monumental) e allora il conto degli “indisponibili” di Gasperini potrebbe salire da 12 a 14, visto che Dybala, e appunto Molina, se la società dovesse dare l’ok, vorrebbero comunque prendere un aereo e partecipare pure loro alla festa in qualità di invitati speciali non giocatori essendo stati compagni di squadra di Leo nella spedizione in Qatar del 2022 conclusa col trionfo iridato. Balerdi, Castro e Soulé, invece, saranno protagonisti in campo e prima del Benin il loro programma prevede altre due amichevoli contro la Bolivia (il 30 settembre) e il Burkina Faso (il 3 ottobre). Nella sosta per le nazionali più lunga che la storia delle stagioni sportive abbia mai visto, i tifosi della Roma potranno continuare a seguire le gesta dei propri beniamini praticamente ogni giorno a partire da dopodomani, cioè da giovedì 24 settembre.