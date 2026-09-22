La sorpresa di Ryan Friedkin: si sposa in Costa Azzurra il giorno di Roma-Inter

SAINT-TROPEZ (FRANCIA) - Weekend da ricordare, quello appena trascorso, per il vice presidente della Roma Ryan Friedkin . Nel tardo pomeriggio di sabato 19 settembre , mentre Manu Koné e compagni sfidavano a viso aperto l' Inter nel big match dello Stadio Olimpico , il 35enne Ryan ha sposato la sua Julia LeBlanc in una location da urlo : lo Château de La Messardière , castello del XIX secolo immerso nel verde nei pressi di Saint-Tropez , in Costa Azzurra che continua ad attrarre star del mondo dello spettacolo e non . Il motivo? Il luogo è stato scelto come uno dei due hotel in cui si svolgerà la trama della quarta stagione della celebre serie tv ' The White Lotus '.

Matrimonio Ryan Friedkin, presente anche Timothée Chalamet

Tanti i vip presenti alle nozze di Ryan Friedkin, tra attori e divi dello spettacolo. Tra questi non sono passati inosservati Timothée Chalamet, grande amico di Ryan Friedkin da oltre 10 anni e grande tifoso dei ragazzi di Gian Piero Gasperini, accompagnato dalla fidanzata Kylie Jenner, imprenditrice e personaggio televisivo da oltre 380 milioni di follower sui social. L'attore classe 1995 è stato inoltre avvistato mentre pedalava per le vie di Saint-Tropez in bicicletta, con il casco sopra il berretto, accompagnato dalla sua guardia del corpo.