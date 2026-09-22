La sorpresa di Ryan Friedkin: si sposa in Costa Azzurra il giorno di Roma-Inter

Il vice presidente giallorosso è convolato a nozze, in Francia, con Julia LeBlanc: presente alla cerimonia anche Timothée Chalamet, tifoso di Malen e compagni e amico di lunga data di Ryan
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2 min

Pubblicato il 22.09.2026, 15:51 (Aggiornato il 22.09.2026, 15:58)

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SAINT-TROPEZ (FRANCIA) - Weekend da ricordare, quello appena trascorso, per il vice presidente della Roma Ryan Friedkin. Nel tardo pomeriggio di sabato 19 settembre, mentre Manu Koné e compagni sfidavano a viso aperto l'Inter nel big match dello Stadio Olimpico, il 35enne Ryan ha sposato la sua Julia LeBlanc in una location da urlo: lo Château de La Messardière, castello del XIX secolo immerso nel verde nei pressi di Saint-Tropez, in Costa Azzurra che continua ad attrarre star del mondo dello spettacolo e non. Il motivo? Il luogo è stato scelto come uno dei due hotel in cui si svolgerà la trama della quarta stagione della celebre serie tv 'The White Lotus'.

Matrimonio Ryan Friedkin con Julia LeBlanc: da Timothée Chalamet e Kylie Jenner ai look e i vip, tutte le foto
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Matrimonio Ryan Friedkin, presente anche Timothée Chalamet

Tanti i vip presenti alle nozze di Ryan Friedkin, tra attori e divi dello spettacolo. Tra questi non sono passati inosservati Timothée Chalamet, grande amico di Ryan Friedkin da oltre 10 anni e grande tifoso dei ragazzi di Gian Piero Gasperini, accompagnato dalla fidanzata Kylie Jenner, imprenditrice e personaggio televisivo da oltre 380 milioni di follower sui social. L'attore classe 1995 è stato inoltre avvistato mentre pedalava per le vie di Saint-Tropez in bicicletta, con il casco sopra il berretto, accompagnato dalla sua guardia del corpo.

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