La sorpresa di Ryan Friedkin: si sposa in Costa Azzurra il giorno di Roma-Inter
SAINT-TROPEZ (FRANCIA) - Weekend da ricordare, quello appena trascorso, per il vice presidente della Roma Ryan Friedkin. Nel tardo pomeriggio di sabato 19 settembre, mentre Manu Koné e compagni sfidavano a viso aperto l'Inter nel big match dello Stadio Olimpico, il 35enne Ryan ha sposato la sua Julia LeBlanc in una location da urlo: lo Château de La Messardière, castello del XIX secolo immerso nel verde nei pressi di Saint-Tropez, in Costa Azzurra che continua ad attrarre star del mondo dello spettacolo e non. Il motivo? Il luogo è stato scelto come uno dei due hotel in cui si svolgerà la trama della quarta stagione della celebre serie tv 'The White Lotus'.
Matrimonio Ryan Friedkin, presente anche Timothée Chalamet
Tanti i vip presenti alle nozze di Ryan Friedkin, tra attori e divi dello spettacolo. Tra questi non sono passati inosservati Timothée Chalamet, grande amico di Ryan Friedkin da oltre 10 anni e grande tifoso dei ragazzi di Gian Piero Gasperini, accompagnato dalla fidanzata Kylie Jenner, imprenditrice e personaggio televisivo da oltre 380 milioni di follower sui social. L'attore classe 1995 è stato inoltre avvistato mentre pedalava per le vie di Saint-Tropez in bicicletta, con il casco sopra il berretto, accompagnato dalla sua guardia del corpo.
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