Mancini ha "copiato" Mathieu van der Poel: l'aneddoto sulla sua bicicletta giallorossa
La passione per le biciclette ha spinto Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale, a prenderne una molto particolare. Simile a quella di Mathieu van der Poel, il fortissimo ciclista olandese, specialista nelle grandi classiche (ha portato a casa due edizioni della Milano-Sanremo e tre Parigi-Roubaix).
Mancini e l'amore per le due ruote
Una bici che, secondo Mancini, porta con se anche un pò di Roma. "Ne ho scelta una con i colori simili a quelli della Roma", ha spiegato in una recente intervista a Eurosport. Il difensore giallorosso ricorda le sue esperienze nel mondo delle due ruote. "Va bene la bici a noleggio, ma voglio quella mia. E quindi ho iniziato così. Avevo preso un cancello, così lo chiamavano, soprattutto gli amici. Un modello un po' vecchio, perché io non lo conoscevo, con il cambio manuale".
La nuova bicicletta di Mancini
Poi, la scelta di cambiare modello. "Vedevo tutti gli altri che cambiavano facilmente con l'automatico e dicevo ma perché io devo fare così? Quindi dopo l'ho cambiata. Ho voluto la bici di Mathieu van der Poel, la Canyon, con la colorazione un po' così, simile ai colori della Roma".
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