Mancini ha "copiato" Mathieu van der Poel: l'aneddoto sulla sua bicicletta giallorossa 

La passione per le biciclette ha spinto Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale, a prenderne una molto particolare. Simile a quella di Mathieu van der Poel, il fortissimo ciclista olandese, specialista nelle grandi classiche (ha portato a casa due edizioni della Milano-Sanremo e tre Parigi-Roubaix).

Mancini e l'amore per le due ruote Una bici che, secondo Mancini, porta con se anche un pò di Roma. "Ne ho scelta una con i colori simili a quelli della Roma", ha spiegato in una recente intervista a Eurosport. Il difensore giallorosso ricorda le sue esperienze nel mondo delle due ruote. "Va bene la bici a noleggio, ma voglio quella mia. E quindi ho iniziato così. Avevo preso un cancello, così lo chiamavano, soprattutto gli amici. Un modello un po' vecchio, perché io non lo conoscevo, con il cambio manuale".