Mourinho sta per tornare a Roma, Drugi in esclusiva: "Ecco cosa troverete per strada dal 13 ottobre"

Un bambino è seduto a gambe incrociate mentre gioca con il suo pupazzetto preferito, che stringe tra le mani. Non è un supereroe qualsiasi: ha un mantello giallorosso, la maglia della Roma con il numero 21 e il pugno rivolto verso il cielo, pronto a spiccare il volo. Quel murale, o poster, sembra prendere vita. Sembra che quel bambino stia per gridare: «Vai Dybala, vola!», e che lui, magicamente, si stacchi dalle mani del suo padroncino per esaudire ogni suo desiderio. È l’ultima opera straordinaria di Lorenzo Verrecchia, in arte Drugi, lo street artist che con le sue immagini sparse in giro per la città ha fatto innamorare i romanisti, ma non solo: tutti gli appassionati di calcio in Italia e all’estero, oltre ai giocatori della Roma, che custodiscono gelosamente in casa una foto dell’opera che il trentenne molisano di nascita, ma romano d’adozione, ha regalato loro.

«Sono stato ispirato da quel gesto di Paulo alla fine della partita col Torino, quando ha regalato la sua maglia a un piccolo tifoso che è scoppiato a piangere. Dybala è l’idolo dei bambini, in campo o fuori lo imitano facendo la sua esultanza. Ma non solo, perché è un mito anche per i grandi, e quel pupazzetto con la 21 fa uscire il bambino che è in noi. Tanti genitori mi hanno scritto sui social che si sono emozionati».

La domanda chiave: ma perché lo fa?

«Dipingo Roma perché amarla non mi basta. Il cantante scrive testi per esprimere ciò che ha dentro, lo street artist fa lo stesso con le sue immagini sui muri. I poster che creo vengono dal cuore, perché amo Roma e la Roma, e poi amo vedere le persone che si affezionano a ciò che esprimo».

È meglio definire le sue opere come poster o murale?

«Ognuno le chiama come vuole (ride, ndr). Le mie opere sono fatte come murales, ma in realtà lo stile si chiama poster art perché io non dipingo direttamente sul muro. Creo questi poster con la carta che poi attacco sul muro, come se fossero manifesti».

Quanto impiega a trovare l’idea per un murale/poster?

«Quello di Dybala l’ho pensato in una notte, l’ispirazione mi è venuta subito. Chiaro, poi comincio a disegnare, a pianificare e studiare l’idea, per trasformarla infine nel murale che conosciamo. Poi studio la location e, per stamparlo, mi affido a un mio amico che ha una copisteria: per me l’aprirebbe anche a notte fonda. Altri murales, invece, sono stati più lunghi da progettare, come quello di Mourinho, sul quale sto lavorando dal sorteggio di Champions. Eh sì, il suo ritorno vale un’opera: il 13 ottobre, alla vigilia della partita, la troverete per strada. E a me piace davvero tanto».

E il poster di Gasperini?

«Anche per quello ci è voluto tantissimo tempo! Ma ne è valsa la pena perché ai tifosi è piaciuto molto. La mia opera è addirittura finita in televisione, nelle trasmissioni sportive. Anche al mister è piaciuta davvero tanto, mi ha scritto e mi ha invitato a Trigoria, dove io gli ho portato una copia. Persona squisita, Gasperini. Sono contento di averlo conosciuto, ma soprattutto che sia l’allenatore della Roma: sta facendo cose grandiose».

L’ispirazione viene quindi dalla passione per la Roma.

«Esatto, esclusivamente da quella. Io non sono romano, ma il mio cuore ha sempre battuto per questi colori e per questa città. Ma attenzione, faccio lo street artist perché mi piace trasmettere emozioni sul muro, non per lavoro. Non voglio che diventi qualcosa di noioso, quindi, a trent’anni da poco compiuti, mi limito a farlo solo per hobby e non per soldi».

Non sono mai arrivate delle richieste?

«Certo, anche tante. Ma, a parte per qualche amico, mi limito a fare ciò che mi dice il cuore. Anche perché io non sono quasi mai soddisfatto dell’opera definitiva: a convincermi sono sempre la mia ragazza e mia sorella, romaniste sfegatate».

L’opera di cui va più fiero?

«Il murale su Ranieri, il mio primo sulla Roma. Anche perché eravamo in un momento particolare, dopo l’esonero prima di De Rossi e poi di Juric, e ho ritratto il mister che teneva in braccio una lupa, quasi a cullarla e a calmarla, portando serenità nell’ambiente. Poi anche il murale del bambino alla fontanella con indosso la maglia di Totti. Quella è una foto vera che ho trasformato in poster. Tutto passa, Totti resta».