Balerdi esalta la Roma, il rifiuto al Boca e la certezza della scelta giusta: “Mi hanno accolto benissimo”
Dalla Roma all’Argentina, passando per un’estate nella quale aveva già scelto da che parte stare. Leonardo Balerdi è tornato in patria con una maglia della Selección sulle spalle e la soddisfazione di aver riconquistato un posto che gli era mancato nel momento più doloroso, quello dell’ultimo Mondiale saltato per l’infortunio al soleo della gamba destra. Il centrale giallorosso, protagonista di un ottimo avvio di stagione, si è presentato in ritiro con entusiasmo e con una voglia evidente di riprendersi il tempo perduto. «A Roma mi hanno accolto benissimo. Ci sono ragazzi argentini, questo mi ha aiutato moltissimo. La verità è che sono molto contento, avevo tanta voglia di giocare in Serie A».
Il retroscena di mercato: il "no" al Boca Juniors per la maglia giallorossa
Parole che raccontano il suo ambientamento, ma anche una scelta precisa. Perché in estate Balerdi era stato cercato con grande convinzione dal Boca Juniors. Il club argentino aveva presentato un’offerta importantissima: il presidente e l’allenatore lo avevano chiamato personalmente per convincerlo, mettendo sul tavolo uno stipendio di livello e anche uno sponsor per aumentare indirettamente il suo ingaggio. E non solo. Al difensore era stata prospettata anche la fascia da capitano del futuro, quando Paredes avrebbe smesso.
Ma Balerdi aveva già deciso. Alla prima chiamata della Roma ha detto no a tutti e ha aspettato i giallorossi. Una scelta che oggi si riflette sul campo e che lo ha riportato anche nella Selección. Il ritorno in nazionale arriva dopo una partita intensa contro l’Inter, nella quale il difensore ha dovuto affrontare Lautaro. «Lo conoscevo già, quindi sapevo che sarebbe stato complicato ed è stato così ma è stata una bella partita». Un’altra tappa di una crescita che ha attirato anche l’attenzione di Gasperini, arrivato a paragonarlo a Franco Baresi. Balerdi, però, resta con i piedi per terra: «Hanno cambiato un po’ il senso delle parole. Il mister si riferiva soprattutto alle caratteristiche che aveva Baresi. Io rimango umile e continuo il mio percorso».
Il ritorno in Selección e l'emozione per l'ultima di Messi
Ora il ritorno in Argentina ha per lui un significato ancora più profondo: la maglia e Lionel Messi. Balerdi non nasconde l’emozione per l’ultima partita del capitano della Selección. «Volevo essere qui anche per esserci in un momento importante per Leo. Per noi è il massimo esempio, essere qui è la cosa migliore che mi potesse accadere». Ora Balerdi si gode il ritorno in Selección, ma a Roma lo aspetta Gasp. Al rientro ci sarà subito una partita complicatissima contro il Como. Un’altra occasione per continuare quel percorso che lo ha riportato fino alla maglia dell’Argentina.
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