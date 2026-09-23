Mancini rivela la sua passione per il ciclismo: “Nata dopo un infortunio, in certe cose è simile al calcio”

"Una volta montato sulla bicicletta è entrata questa passione bella". Così Gianluca Mancini , ospite di A Ruota Libera , format di Eurosport con Riccardo Magrini . Durante il recuupero da un infortunio il difensore della Roma ha scoperto in prima persona quanto sia duro affrontare salite e dislivelli in Toscana dopo le prime uscite con i suoi amici, ma anche quanto sia piacevole condividere la fatica e una giornata diversa: "Ho capito la fatica, ma allo stesso tempo ho scoperto il piacere fermarsi al bar, prendere il caffè, la crostatina, ripartire, salire sopra le salite, arrivare, vedere il paesaggio. È un bel gruppo, ognuno ha la sua parte".

Una salita in bici e una partita giocata ai massimi livelli. I punti di contatto tra calcio e ciclismo per Mancini sono molteplici: "Secondo me nella testa di un corridore su una salita, tante volte c'è una una voce che gli dice: 'Molla, molla, fermati'. E invece i ciclisti vanno avanti e vanno sopra a quella cosa, a quella mentalità che anche nel calcio, magari durante un allenamento, durante una partita, può subentrare quando dici: 'Non ce la faccio'. Invece, devi andarci sopra. A livello mentale devi avere una grande forza che ti fa arrivare a determinati obiettivi".

Mancini e gli idoli nel ciclismo: "Van der Poel, Ganna, Finn e De Toro. Pogacar il top"

Il preferito di Mancini è van der Poel, ma ci sono altri nomi, nel ciclismo modeno, che lo esaltano: "Filippo Ganna è un atleta che mi piace anche anche vederlo, come dici tu in telecronaca "la gamba è bella". Adesso sto vedendo Lorenzo Finn, però un altro corridore che mi piacerebbe conoscere è Del Toro. mi piace vederlo sulla bici. A volte si assenta, ma poi dal nulla si ripresenta forte alla fine. Pogacar è il top del top. Quando lo vedi fare quelle cose ti viene la pelle d'oca".

Ciclismo, Mancini: "Sono innamorato della Milan-Sanremo"

Quello tra Mancini e il ciclismo è un amore autentico: "La Milano-Sanremo è stata la corsa di cui mi sono veramente innamorato.

Da piccolo Mancini andavo a vedere le corse, a livello amatoriale. Avevo un vicino di casa che lo faceva le gare e quindi si partiva col mio babbo, si partiva con la macchina, si portava lui e poi si stava dietro a queste salite e io mi ricordo che davo le borracce ai corridori che passavano. Vedevo anche tanta gente che si metteva attaccata al finestrino e si faceva trasportare perché erano fatiche grosse anche per loro. Sono ricordi che mi porto dentro".