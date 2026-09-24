Il salto di qualità nelle grandi sfide. Ma ora la Roma deve confermarsi con Como e Napoli
ROMA - È cambiata la Roma, sono cambiati anche i suoi scontri diretti. Quello che per anni era stato un limite, una zavorra che aveva finito per pesare sulla corsa alla Champions, oggi non lo è più. Gasperini è riuscito a invertire la tendenza proprio nelle partite contro le grandi, quelle che misurano la forza e la personalità di una squadra. Lo ha fatto attraverso il lavoro quotidiano, la continuità, una tattica sempre più assimilata e un gruppo che con il passare delle partite ha imparato a conoscersi, a capirsi e a giocare insieme. C’è un prima e un dopo Gasp, e negli scontri diretti la differenza è diventata evidente.
Roma, la svolta dopo il tracollo
E si legge tutta nei numeri. Negli ultimi cinque anni, contro le squadre che hanno partecipato almeno una volta alle coppe, la Roma a.G., avanti Gasp, aveva totalizzato soltanto 93 punti in 90 partite: una misera media di 1,03 punti a partita. Un dato che racconta, almeno in parte, perché la Roma non fosse più riuscita a qualificarsi in Champions. La svolta vera è arrivata ad aprile dopo la batosta contro l’Inter, l’ultimo big match perso dalla Roma prima di una lunga serie di risultati positivi. Da quel momento la squadra ha cominciato a macinare punti, costruendo bel gioco e trovando un gruppo sempre più affiatato. È la Roma d.G., dopo la mano di Gasp: 10 punti in quattro scontri diretti, con tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Punti pesantissimi, quelli che sono valsi il terzo posto in classifica e la qualificazione in Champions.
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