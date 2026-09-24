Il salto di qualità nelle grandi sfide. Ma ora la Roma deve confermarsi con Como e Napoli

ROMA - È cambiata la Roma, sono cambiati anche i suoi scontri diretti. Quello che per anni era stato un limite, una zavorra che aveva finito per pesare sulla corsa alla Champions, oggi non lo è più. Gasperini è riuscito a invertire la tendenza proprio nelle partite contro le grandi, quelle che misurano la forza e la personalità di una squadra. Lo ha fatto attraverso il lavoro quotidiano, la continuità, una tattica sempre più assimilata e un gruppo che con il passare delle partite ha imparato a conoscersi, a capirsi e a giocare insieme. C’è un prima e un dopo Gasp, e negli scontri diretti la differenza è diventata evidente.