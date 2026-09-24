Roma, salta l'allenamento di venerdì: si riprende martedì 29
Un giorno in più di riposo per la Roma. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha deciso di annullare la seduta inizialmente in programma domani, venerdì 25 settembre. La ripresa, fa sapere il club, è prevista per martedì prossimo, 29 settembre, quando la squadra si ritroverà a Trigoria per il pranzo e poi per l'allenamento pomeridiano. Piani e calendario modificati, dunque, per sfruttare al meglio la sosta per le nazionali e concedere a chi è rimasto nella Capitale e non è partito per gli impegni internazionali qualche ora in più di relax.
Il calendario della Roma
Avrà tempo Gasperini per pensare alla prossima gara di campionato, quella dell'11 ottobre in casa del Como. Da martedì 29 inizierà quindi il lavoro verso la sfida con la squadra di Fabregas. La riduzione della rosa imporrà al tecnico di lavorare prima con chi è rimasto a Trigoria, in attesa del rientro progressivo dei nazionali in giro per il mondo.
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