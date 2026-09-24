Roma, salta l'allenamento di venerdì: si riprende martedì 29

Un giorno in più di riposo per la Roma. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha deciso di annullare la seduta inizialmente in programma domani, venerdì 25 settembre. La ripresa, fa sapere il club, è prevista per martedì prossimo, 29 settembre, quando la squadra si ritroverà a Trigoria per il pranzo e poi per l'allenamento pomeridiano. Piani e calendario modificati, dunque, per sfruttare al meglio la sosta per le nazionali e concedere a chi è rimasto nella Capitale e non è partito per gli impegni internazionali qualche ora in più di relax.