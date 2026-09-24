"Una piazza esigente", Gasperini tra le ambizioni della Roma e il pari show con l'Inter. Poi parla del suo piatto preferito 

Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso: "Contro i nerazzurri è stato uno spettacolo, anche grazie alle nuove regole"
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Pubblicato il 24.09.2026, 14:44 (Aggiornato il 24.09.2026, 15:39)

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Roma piazza difficile? Sapevo che calcisticamente è molto esigente". Così Gian Piero Gasperini ha parlato nel corso della sosta durante una serata organizzata dal club con i propri partner commerciali al Relais Appia Antica. L'allenatore giallorosso ha aggiunto: "Ma nel calcio, oltre ai risultati, quello che conta è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo viene sempre apprezzato”.

Gasperini sul pareggio contro l'Inter: "Uno spettacolo grazie anche alle nuove regole"

Gasperini è tornato a parlare della sfida dell'ultimo turno di campionato, il 2-2 contro l'Inter: “E’ stato uno spettacolo: anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento”. Quindi, rivolgendosi agli imprenditori presenti, ha dichiarato: "Per fare ottimi investimenti bisogna avere ottime idee. Questa è la base per creare un business", proseguendo: "grazie a voi anche per la fiducia che date alla Roma e che ci dà anche una responsabilità in più”. 

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La curiosità sul suo cibo preferito

Al termine dell'incontro, Gasperini ha rivelato un paio di curiosità. La prima, il uno dei suoi piatti preferiti: la amatriciana. Quindi, ha annunciato il nuovo vino che sarà presentato alla sua Cantina il prossimo 5 ottobre: la Freisa 3-4-3. “Ho scelto questo nome perché il 3-4-3 è stato la mia fortuna. Spero sia di buon auspicio: con quel modulo ho costruito quasi tutti i miei successi".

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