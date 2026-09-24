"Una piazza esigente", Gasperini tra le ambizioni della Roma e il pari show con l'Inter. Poi parla del suo piatto preferito 

“Roma piazza difficile? Sapevo che calcisticamente è molto esigente". Così Gian Piero Gasperini ha parlato nel corso della sosta durante una serata organizzata dal club con i propri partner commerciali al Relais Appia Antica. L'allenatore giallorosso ha aggiunto: "Ma nel calcio, oltre ai risultati, quello che conta è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo viene sempre apprezzato”.

Gasperini sul pareggio contro l'Inter: "Uno spettacolo grazie anche alle nuove regole" Gasperini è tornato a parlare della sfida dell'ultimo turno di campionato, il 2-2 contro l'Inter: “E’ stato uno spettacolo: anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento”. Quindi, rivolgendosi agli imprenditori presenti, ha dichiarato: "Per fare ottimi investimenti bisogna avere ottime idee. Questa è la base per creare un business", proseguendo: "grazie a voi anche per la fiducia che date alla Roma e che ci dà anche una responsabilità in più”.