"Una piazza esigente", Gasperini tra le ambizioni della Roma e il pari show con l'Inter. Poi parla del suo piatto preferito
“Roma piazza difficile? Sapevo che calcisticamente è molto esigente". Così Gian Piero Gasperini ha parlato nel corso della sosta durante una serata organizzata dal club con i propri partner commerciali al Relais Appia Antica. L'allenatore giallorosso ha aggiunto: "Ma nel calcio, oltre ai risultati, quello che conta è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo viene sempre apprezzato”.
Gasperini sul pareggio contro l'Inter: "Uno spettacolo grazie anche alle nuove regole"
Gasperini è tornato a parlare della sfida dell'ultimo turno di campionato, il 2-2 contro l'Inter: “E’ stato uno spettacolo: anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento”. Quindi, rivolgendosi agli imprenditori presenti, ha dichiarato: "Per fare ottimi investimenti bisogna avere ottime idee. Questa è la base per creare un business", proseguendo: "grazie a voi anche per la fiducia che date alla Roma e che ci dà anche una responsabilità in più”.
La curiosità sul suo cibo preferito
Al termine dell'incontro, Gasperini ha rivelato un paio di curiosità. La prima, il uno dei suoi piatti preferiti: la amatriciana. Quindi, ha annunciato il nuovo vino che sarà presentato alla sua Cantina il prossimo 5 ottobre: la Freisa 3-4-3. “Ho scelto questo nome perché il 3-4-3 è stato la mia fortuna. Spero sia di buon auspicio: con quel modulo ho costruito quasi tutti i miei successi".
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