Malen, tutti i numeri da capogiro in Serie A: ecco quanto vale adesso
Donyell Malen è l’attaccante che il calcio moderno sembrava aspettare. Non è soltanto veloce, potente, tecnico o spietato: è tutte queste cose insieme. Un centravanti atipico, costruito attraverso una carriera nella quale, tra Aston Villa e Borussia Dortmund, gli è capitato di giocare da esterno quando, dentro di sé, voleva solo fare la punta. Poi è arrivato Gasp, lo scorso gennaio, con una promessa precisa: il ruolo da centravanti. E Malen ha risposto nel modo più rumoroso possibile, esplodendo.
Malen, un giocatore totale
Rapidità, scatto sul primo controllo, dribbling, fiuto della porta, capacità di occupare lo spazio, aggressione sulla trequarti, feeling con i compagni. Malen non è mai stato in carriera tutto questo, a Roma invece si è scoperto completo, letale, speciale. È un concentrato di qualità che rende difficile trovare un termine di paragone. Ricorda tanti grandi, per caratteristiche e movimenti, ma non è davvero paragonabile a nessuno. Anche perché alcuni accostamenti sono troppo pesanti, anche scomodi per lo stesso giocatore. Bobby, come lo chiamano a Roma, è semmai l’ultima evoluzione della prima punta.
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