Malen, tutti i numeri da capogiro in Serie A: ecco quanto vale adesso

Donyell Malen è l’attaccante che il calcio moderno sembrava aspettare. Non è soltanto veloce, potente, tecnico o spietato: è tutte queste cose insieme. Un centravanti atipico, costruito attraverso una carriera nella quale, tra Aston Villa e Borussia Dortmund, gli è capitato di giocare da esterno quando, dentro di sé, voleva solo fare la punta. Poi è arrivato Gasp, lo scorso gennaio, con una promessa precisa: il ruolo da centravanti. E Malen ha risposto nel modo più rumoroso possibile, esplodendo.