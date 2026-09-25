Malen, tutti i numeri da capogiro in Serie A: ecco quanto vale adesso

Gol, dribbling, scatto sul primo controllo, pressing e aggressione: l’olandese è un concentrato di qualità
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Aliprandi-Marota
Aliprandi-Marota

4 min

Pubblicato il 25.09.2026, 08:01

oggimalenRoma

1 / 2

Successiva
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

Donyell Malen è l’attaccante che il calcio moderno sembrava aspettare. Non è soltanto veloce, potente, tecnico o spietato: è tutte queste cose insieme. Un centravanti atipico, costruito attraverso una carriera nella quale, tra Aston Villa e Borussia Dortmund, gli è capitato di giocare da esterno quando, dentro di sé, voleva solo fare la punta. Poi è arrivato Gasp, lo scorso gennaio, con una promessa precisa: il ruolo da centravanti. E Malen ha risposto nel modo più rumoroso possibile, esplodendo.

Malen non si vede, la Roma sogna ma poi...: i tifosi si scatenano con ironie e meme dopo il pareggio contro l'Inter
Guarda la gallery

Malen, un giocatore totale

Rapidità, scatto sul primo controllo, dribbling, fiuto della porta, capacità di occupare lo spazio, aggressione sulla trequarti, feeling con i compagni. Malen non è mai stato in carriera tutto questo, a Roma invece si è scoperto completo, letale, speciale. È un concentrato di qualità che rende difficile trovare un termine di paragone. Ricorda tanti grandi, per caratteristiche e movimenti, ma non è davvero paragonabile a nessuno. Anche perché alcuni accostamenti sono troppo pesanti, anche scomodi per lo stesso giocatore. Bobby, come lo chiamano a Roma, è semmai l’ultima evoluzione della prima punta. 

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS