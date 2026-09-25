Intervista Bergomi: “Malen si muove come Ronaldo, e la Roma di Gasp è da scudetto”
C’erano una volta gli acuti di un meraviglioso solista del gol. Il re dei bomber del campionato era soltanto Lautaro e adesso, quanto meno, su quel palcoscenico in ogni weekend salgono in due. Martinez da una parte, Malen dall’altra. Beppe Bergomi, tornasse difensore, non saprebbe quale dei due evitare. O forse sì. Visto che da gennaio il marziano approdato all’improvviso sul pianeta Serie A non è stato ancora inquadrato del tutto dai suoi marcatori. «Ma l’avete visto come si è girato in area nel tiro che il portiere dell’Inter ha parato di faccia?», dice con stupore il campione del mondo, volto storico di Sky.
Quindi la A non è più Lautaro-dipendente?
«Beh, c’è un altro top. La forza del Toro è nella testa, quella di Donny nella capacità di saper fare bene un numero infinito di cose».
Malen è davvero così difficile da marcare?
«Sarà pur vero che gli attaccanti di Gasp hanno sempre fatto gol. ma questo ci mette del suo. E poi è incredibile come fosse convinto: “se vengo mi fai fare il centravanti?”, gli ha detto. La stessa cosa che voleva Gasperini. Ricordo ancora il suo debutto a Torino: gli ho visto fare dei movimenti fuori linea, sul corto, sul lungo, degli smarcamenti… Quando hai queste doti e non sbagli mai il primo controllo, fare gol sembra la cosa più facile».
Dicono abbia il tiro di Batistuta, il fiuto di Vialli, i movimenti di Henry e le letture di Milito.
«Malen è unico e al tempo stesso erede di tanti bomber. Non dico che mi ricorda Ronaldo il fenomeno, ma ha quel tipo di movenze e un motore simile. Abilità nello stretto, smarcamenti, attacco alla profondità, capacità di duettare coi compagni, conclusioni: ha un repertorio completo, pur essendo un “normotipo”, distante da quei centravanti colossi di 190 cm che vanno per la maggiore».
In Inghilterra faceva l’ala, non l’hanno capito.
«Il calcio è sempre un insieme di combinazioni. Nell’anno del mio scudetto all’Inter dovevamo prendere Madjer e poi all’ultimo arrivò Diaz, che cambiò la squadra».
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