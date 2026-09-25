Intervista Bergomi: “Malen si muove come Ronaldo, e la Roma di Gasp è da scudetto”

C’erano una volta gli acuti di un meraviglioso solista del gol. Il re dei bomber del campionato era soltanto Lautaro e adesso, quanto meno, su quel palcoscenico in ogni weekend salgono in due. Martinez da una parte, Malen dall’altra. Beppe Bergomi, tornasse difensore, non saprebbe quale dei due evitare. O forse sì. Visto che da gennaio il marziano approdato all’improvviso sul pianeta Serie A non è stato ancora inquadrato del tutto dai suoi marcatori. «Ma l’avete visto come si è girato in area nel tiro che il portiere dell’ Inter ha parato di faccia?», dice con stupore il campione del mondo, volto storico di Sky.

«Beh, c’è un altro top. La forza del Toro è nella testa, quella di Donny nella capacità di saper fare bene un numero infinito di cose».

Malen è davvero così difficile da marcare?

«Sarà pur vero che gli attaccanti di Gasp hanno sempre fatto gol. ma questo ci mette del suo. E poi è incredibile come fosse convinto: “se vengo mi fai fare il centravanti?”, gli ha detto. La stessa cosa che voleva Gasperini. Ricordo ancora il suo debutto a Torino: gli ho visto fare dei movimenti fuori linea, sul corto, sul lungo, degli smarcamenti… Quando hai queste doti e non sbagli mai il primo controllo, fare gol sembra la cosa più facile».

Dicono abbia il tiro di Batistuta, il fiuto di Vialli, i movimenti di Henry e le letture di Milito.

«Malen è unico e al tempo stesso erede di tanti bomber. Non dico che mi ricorda Ronaldo il fenomeno, ma ha quel tipo di movenze e un motore simile. Abilità nello stretto, smarcamenti, attacco alla profondità, capacità di duettare coi compagni, conclusioni: ha un repertorio completo, pur essendo un “normotipo”, distante da quei centravanti colossi di 190 cm che vanno per la maggiore».

In Inghilterra faceva l’ala, non l’hanno capito.

«Il calcio è sempre un insieme di combinazioni. Nell’anno del mio scudetto all’Inter dovevamo prendere Madjer e poi all’ultimo arrivò Diaz, che cambiò la squadra».