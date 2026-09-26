La Roma e gli anime che spopolano sui social: “Anche Lulli si è divertito”

La Roma è sempre stata la passione irrazionale di Federico Cecchini, un trentaquattrenne che si è laureato in architettura continuando a sentirsi un’artista. Così dall’anima è finita nell’anime, fino a spopolare sui social, grazie alla felice sintonia tra una penna ispirata e l’aiuto della computer grafica. È la storia di “Spqrenders”, pagina che racconta le gesta di Gasp e dei suoi ragazzi tramite dei video in versione cartoon, con tanto di dialoghi in lingua giapponese sottotitolati in romanesco. «Mister come la gestiamo?», chiede D’Amico nell’episodio dedicato a Roma-Inter. «La gestione è pe i condomini Tony, noi attaccamo!» gli risponde Gian Piero. I corti che Cecchini realizza sono piccole opere ispirate al mondo col quale un’intera generazione è cresciuta: ci si può trovare tanto di Holly e Benji ma anche un po’ di Mila e Shiro - dopotutto l’allenatore somiglia al signor Mitamura, il severo coach della pallavolista - senza dimenticare Ken il guerriero e le sue animazioni.