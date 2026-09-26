La Roma e gli anime che spopolano sui social: “Anche Lulli si è divertito”
La Roma è sempre stata la passione irrazionale di Federico Cecchini, un trentaquattrenne che si è laureato in architettura continuando a sentirsi un’artista. Così dall’anima è finita nell’anime, fino a spopolare sui social, grazie alla felice sintonia tra una penna ispirata e l’aiuto della computer grafica. È la storia di “Spqrenders”, pagina che racconta le gesta di Gasp e dei suoi ragazzi tramite dei video in versione cartoon, con tanto di dialoghi in lingua giapponese sottotitolati in romanesco. «Mister come la gestiamo?», chiede D’Amico nell’episodio dedicato a Roma-Inter. «La gestione è pe i condomini Tony, noi attaccamo!» gli risponde Gian Piero. I corti che Cecchini realizza sono piccole opere ispirate al mondo col quale un’intera generazione è cresciuta: ci si può trovare tanto di Holly e Benji ma anche un po’ di Mila e Shiro - dopotutto l’allenatore somiglia al signor Mitamura, il severo coach della pallavolista - senza dimenticare Ken il guerriero e le sue animazioni.
L’IA può essere anche un’opportunità, quindi.
«È come essere aiutato da tanti operatori in fase di realizzazione, ma l’idea, lo storyboard, le vignette, è tutta farina del mio sacco. È come nella pasticceria: bisogna essere chirurgici nel mescolare elementi e dosi».
Gasp nei suoi anime è un condottiero ambizioso.
«Vuole vincere sempre e non fa sconti a nessuno, mi è venuto naturale disegnarlo così».
E D’Amico?
«Il pilastro della serie. Una spalla per Gasp, ma anche un collante nel club. È un tipo schivo, mica come Sabatini che rendeva ogni conferenza stampa una presentazione di Steve Jobs. D’Amico mi sono divertito a farlo come un furbo che ogni tanto ci fa».
I filoni narrativi più cult?
«Le maratone di Cristante, visto si scherza tanto sul fatto che corre più di tutti, Friedkin che non perde mai la pazienza e la vicenda dell’esterno sinistro di piede invertito che ha mandato Gasp al manicomio».
Prossime puntate?
«Ne sto preparando una su Florenzi bello de nonna e su Malen che non va in nazionale, con Gasperini che dice a Xavi “Pensavi de potette pià er pupillo mio?”».
Andrà oltre i social?
«Sarebbe bello arrivare in tv. Per ora mi accontento degli apprezzamenti di Carl Brave e di Lulli, che dice di divertirsi tanto».
Cos’è per lei la Roma?
«Un amore spasmodico trasmesso da papà, che da giovane voleva fare il calciatore e poi ha lavorato in banca. Mi portava alle cene della Roma con Venditti e allo stadio col tamburo».
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