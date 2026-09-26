Zidane cambia ruolo a Koné e lo piazza davanti alla difesa: come ha giocato e il giudizio del ct della Francia

Zinedine Zidane ha esordito con un successo alla guida della Francia. I transalpini si sono imposti 1-0 sul campo della Turchia di Vincenzo Montella nella prima gara della Nations League. Una sfida equilibrata, decisa da una rete di Mbappè (che poi si è infortunato dopo il gol) e nella quale si è messo in evidenza Manu Konè.

Konè, il nuovo ruolo scelto da Zidane

Il centrocampista della Roma è stato utilizzato in un centrocampo a tre, in mezzo a Rabiot e Cherki. Zidane gli ha chiesto di muoversi davanti alla difesa, e di regalare equilibrio all'intero pacchetto mediano. Una posizione insolita per lui, abituato nella Roma di Gasperini a giocare in modo diverso, ma nella quale si è mosso con disinvoltura.

Zidane elogia Konè: "E' stato bravo"

Al termine della gara il ct francese Zinedine Zidane ha promosso la prestazione di Konè, evidenziandone la duttilità. Quando gli è stato chiesto un giudizio sulla prestazione del centrocampista della Roma, il ct francese ne ha elogiato il sacrificio: "Manu non è abituato a giocare in quella posizione, volevo vedere questo suo lato, ed è stato molto bravo in termini di equilibrio", ha detto il tecnico dei Blues.