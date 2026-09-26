La festa di Messi in Argentina infastidisce la Roma: i dubbi di Gasp per Dybala, Molina, Soulé, Balerdi e Castro

L’ultimo ballo di Lionel Messi con l’Argentina , previsto a Buenos Aires per celebrare l’addio alla Selección e il trionfo al Mondiale 2022, rischia di creare problemi alla Roma di Gasperini. Il club giallorosso sarà infatti la squadra italiana più rappresentata all’evento, con ben cinque giocatori coinvolti . Oltre ai convocati Soulé , Castro e Balerdi , i riflettori sono puntati soprattutto su Paulo Dybala e Nahuel Molina , invitati dall’AFA con le rispettive famiglie in qualità di campioni del mondo. Per entrambi si tratta di un appuntamento dal forte valore emotivo, ma il viaggio direzione Sudamerica comporta oltre 22mila chilometri complessivi, più di 26 ore di volo e il doppio fuso orario da smaltire in pochi giorni. Il rientro in Italia è previsto tra l’8 e la mattina del 9 ottobre, a ridosso di Como-Roma dell’11 ottobre al Sinigaglia. Una situazione che impone inevitabilmente valutazioni sul piano fisico e sulla gestione dei giocatori.

L'ultima di Messi diventa un caso... per la Roma: Dybala e Molina rischiano di rientrare tardi, alla ripresa c'è il Como

La Roma non sta certo facendo i salti di gioia per la partenza di Dybala e Molina, invitati speciali all'addio di Messi alla nazionale argentina. Gian Piero Gasperini avrebbe dato il via libera alla trasferta, chiedendo però il massimo impegno negli allenamenti prima e dopo l’evento dedicato alla Pulce. La società, invece, mantiene un atteggiamento più prudente e valuta con attenzione l’impatto del viaggio sui due calciatori. L'ex Juve è un giocatore chiave per il Gasp e per l'undici giallorosso, chiamato ad affrontare alla ripresa una trasferta delicata come quella di Como. Molina, invece, deve scontare una lunga squalifica con la Seleccion, ma si è recato ugualmente in Argentina per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Il tema dei rientri, peraltro, coinvolge anche altri calciatori importanti quali Soulé, Balerdi e Castro, impegnati direttamente con la selezione di Scaloni. La decisione definitiva della Roma verrà presa nei prossimi giorni, dopo un confronto tra società, staff tecnico e giocatori.