Mbappé fuori almeno dieci giorni: problemi al ginocchio, in dubbio per Roma-Real Madrid

"La situazione è grave ma non seria...", sospiro di sollievo per Kylian Mbappé , il cui infortunio, riportato mentre segnava il gol-partita per la Francia in casa della Turchia , sarebbe meno preoccupante di quanto ipotizzato nelle ultime ore. Lo stop dunque non dovrebbe essere lunghissimo, ma abbastanza da mettere in dubbio la presenza del fenomeno transalpino nel match di Champions League tra Roma e Real Madrid .

Niente sfida con l'Italia, anche la Roma a rischio

Aveva lasciato sensazioni preoccupanti l'infortunio di Mbappé, che neanche era riuscito ad esultare dopo il bellissimo gol che avrebbe poi risolto la sfida tra Francia e Turchia a causa del dolore al ginocchio destro. La smorfia tipica del calciatore che capisce di essersi fatto male e un'uscita dal campo che non prometteva nulla di buono avevano fatto alzare il livello d'allarme. E invece tutto sommato è andata bene, perché si parla di "iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro", con tempi di recupero non rapidissimi, ma neanche troppo lunghi. Sicuramente niente Italia in Nations League per il francese, che resta in dubbio anche per la sfida di Champions League con la Roma, in calendario poco dopo la ripresa, al termine della sosta per le Nazionali, mercoledì 14 ottobre alle 21 allo Stadio Olimpico.