Totti esclusivo! Guarda l'intervista con il direttore Ivan Zazzaroni
Auguri Francesco! Il Corriere dello Sport lo festeggia con due grandi iniziative: una lunga intervista e uno speciale di 80 pagine in edicola. Scopri tutto!
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Francesco Totti si racconta in una lunga intervista per la decima puntata di Tutto In Piazza, il format condotto dal direttore Ivan Zazzaroni.
Guardare non ti basta? Corri in edicola!Uno speciale celebrativo di 80 pagine, autografato da Totti ti aspetta in omaggio con Il Corriere dello Sport-Stadio. Sfoglialo e collezionalo!
Se non lo trovi in edicola, scrivi a totti50@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento.
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