Francesco Totti, un libro aperto

Dal cucchiaio allo scudetto: i 50 anni di Totti

Certo restano scolpiti nei cieli di Roma il cucchiaio e il Mondiale 2006, lo scudetto 2001 e le due Coppe Italia, le 786 partite e i 307 gol con la stessa maglia (aò, ogni tanto l’ho lavata), quel tiro da spaccare i pali, quella confidenza artistica col pallone, quella creatività da vero 10, quando il 10 era il 10... Il cinquantenne è e resterà per sempre tutto questo, non c’è neppure bisogno di spiegarlo ai bambini, perché quelli subiscono subito la dottrina e il lavaggio del cervello dai padri, non si può crescere uomini degni e romanisti gagliardi senza conoscere la storia del Pupone, per filo e per segno, della serie non saprete mai cosa vi siete persi. Non si può festeggiare un totem del genere senza conoscere e ripercorrere a ciglio umido quel che è stato in campo, là, sotto la Curva Sud, sulle note dell’altro romaroma, l’Antonello de noantri. Totti ha già il suo bel monumento in vita, non una base per piccioni, ma un altare pagano per il papa pagano di una religione pagana che non trova eguali in nessuna città d’Italia, forse solo Buenos Aires e Napoli per quell’altro immarcabile idolo dal baricentro basso.