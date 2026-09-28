Totti, l’intervista esclusiva per i 50 anni: “Roma, ecco perché ti amo”

Il mitico capitano giallorosso si confessa in una lunga chiacchierata con il direttore del Corriere dello Sport-Stadio: tutti i dettagli 
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Ivan Zazzaroni
Ivan Zazzaroni

10 min

Pubblicato il 28.09.2026, 07:38

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Francesco, partiamo da un test di anzianità. 
"E che c’entro io?". 

Sono cinquanta, campione. Urge un esame dei neuroni ancora attivi. Ricordi con precisione il giorno dell’esordio? 
"Ventotto marzo del ’93". 
 
Il minuto? 
"Ottanta... quattro". 
 
Ottantasette. 
"Tre minuti più il recupero". 
 
Giusto. A Brescia chi segnò? 
"Mihajlovic. Si’ bono... E Caniggia... Diciamo che un po’ di memoria ce l’ho ancora". 
 
Ricordi anche chi “costrinse” Boskov a farti entrare? 
"Uno in particolare, Muzzi". 
 
Sapevo di Sinisa. 
"Sinisa, e pure Muzzi però. Roberto era uno che spingeva tanto. Ma un po’ tutti, perché ero entrato nel cuore dei compagni".

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