Totti, l’intervista esclusiva per i 50 anni: “Roma, ecco perché ti amo”
Francesco, partiamo da un test di anzianità.
"E che c’entro io?".
Sono cinquanta, campione. Urge un esame dei neuroni ancora attivi. Ricordi con precisione il giorno dell’esordio?
"Ventotto marzo del ’93".
Il minuto?
"Ottanta... quattro".
Ottantasette.
"Tre minuti più il recupero".
Giusto. A Brescia chi segnò?
"Mihajlovic. Si’ bono... E Caniggia... Diciamo che un po’ di memoria ce l’ho ancora".
Ricordi anche chi “costrinse” Boskov a farti entrare?
"Uno in particolare, Muzzi".
Sapevo di Sinisa.
"Sinisa, e pure Muzzi però. Roberto era uno che spingeva tanto. Ma un po’ tutti, perché ero entrato nel cuore dei compagni".
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