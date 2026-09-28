Totti e il suo gol più bello: “Tolti quelli di Genova, Milano e del derby…”
Francesco Totti si racconta a cuore aperto. Nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport-Stadio, l’ex capitano della Roma ripercorre alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, soffermandosi anche sui gol più belli realizzati in maglia giallorossa. E quando arriva il momento di scegliere il suo preferito, la risposta non è affatto quella più scontata. "Per me uno dei più belli, tolti quelli di Genova, Milano e del derby, resta un gol che ho segnato all’Udinese all’Olimpico. Quel giorno feci una doppietta... Batistuta fa un mezzo cucchiaio, uno scavino, io di testa - non ricordo se mi marcava Bertotto - controllo il pallone e, spalle alla porta, dove c’era De Sanctis, calcio di controbalzo all’incrocio sul secondo palo". L’incrocio esalta qualsiasi segnatura. "Ma più che sul particolare dell’incrocio, mi soffermerei sulla postura".
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