Nuovo stadio Roma, c'è il via libera finale: la Conferenza dei servizi dà il permesso di costruire

Il nuovo stadio della Roma si farà. La Conferenza dei Servizi decisoria ha dato al club il permesso di costruire l'impianto nel quartiere di Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegnere Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di subcommissario, ha controfirmato l'autorizzazione unica, che sarà immediatamente efficace.

La Roma dovrà ora presentare il progetto esecutivo dettagliato. Poi arriverà il bando attraverso il quale saranno avviate le procedure di gara collegati alle opere pubbliche e alle urbanizzazioni connesse al progetto. Anche questo sarà un passaggio necessario prima di poter arrivare al momento più atteso: quello dell’apertura dei cantieri. E proprio qui entra in scena il periodo che il Comune e la Roma hanno individuato come obiettivo condiviso: marzo 2027. È quello il mese nel quale si punta ad avviare i lavori di costruzione, con la posa della cosiddetta “prima pietra”.

Gualtieri: "Lo stadio può essere pronto già nel 2029"

"È una giornata storica. Dopo quattro anni di lavoro mancava solo l'autorizzazione formale al progetto. Ora è una certezza, lo stadio si farà e sarà uno dei più belli al mondo". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della seduta finale della conferenza dei servizi decisoria sul nuovo stadio della Roma. "Ora partiremo con la gara. Ci sono tutte le condizioni per posare la prima pietra a marzo 2027. Il cantiere dura due anni e mezzo quindi lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029", ha spiegato.

Abodi: "Tra tre giorni la lista per Euro 2032"

"C'è grande soddisfazione per il lavoro svolto, tra l'altro in un tempo breve grazie al lavoro di tutti. Mandiamo un segnale forte, chiaro e inequivocabile di cosa siamo capaci di fare quando gli strumenti, in questo caso straordinari, vengono messi a disposizione. Anche se dovrebbero essere ordinari". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, al termine dell'ultima riunione della conferenza dei servizi decisoria sullo stadio della Roma a Pietralata. "Tra tre giorni presenteremo la lista definitiva degli stadi per Euro 2032 all'Uefa. Sarà poi questo organismo che deciderà quali saranno le città scelte", ha spiegato.