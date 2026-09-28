Due murales per Totti nel centro di Roma: la festa dei tifosi per i 50 anni

Roma rende omaggio a Francesco Totti : l'ex capitano giallorosso ha compiuto 50 anni ieri (domenica 27 settembre), un traguardo importante celebrato anche nella sua città. Nelle vie del centro sono infatti comparsi due due nuovi murales, le cui immagini sono diventate virali sui social, che vanno a sommarsi ai tantissimi già presenti nella Capitale . Le due nuove opere sono state realizzate dagli artisti Alessandra Francesca Coppola e Harry Greb , che hanno scelto una location iconica della città come il rione Trastevere per dedicare a Totti due murales sulla sua storia d'amore con la città e la squadra .

Totti e i due murales a Trastevere

A San Callisto, a Trastevere, Alessandra Francesca Coppola (conosciuta in città come Sagomato66), ha realizzato un'opera dedicata all'ex capitano giallorosso. La street artist, che in passato ha firmato anche murales dedicati a Daniele De Rossi e allo stesso 'Pupone', ha raffigurato il Capitano con la maglia bianca della Roma nella stagione 2001/02, quella successiva allo storico terzo scudetto e in versione Champions League, con la celebre patch della massima competizione europea disegnato sulla manica destra. Accanto al volto di Totti compare la scritta “Amore Eterno”, mentre il messaggio dell'artista accompagna l'opera con un semplice e affettuoso “Buon compleanno Capità”. Il secondo murale si trova invece in via della Lungaretta, sempre a Trastevere, ed è firmato da Harry Greb. In questo caso l'opera raffigura Totti con la maglia dello scudetto (anche in questo caso quella utilizzata nella stagione 2001/02, in particolare nell'iconico successo per 3-0 sul Barcellona all'Olimpico, ndr), sulla cui manica spicca la patch con il numero 50. L'ex numero 10 tiene tra le braccia un pallone e il vecchio stemma giallorosso, in un'immagine che richiama alcuni dei simboli più riconoscibili della sua lunga storia con la Roma. Due opere diverse, ma accomunate dallo stesso omaggio: quello di una città che continua a celebrare e adorare il suo Capitano.