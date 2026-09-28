Stadio della Roma, è un giorno fondamentale: le parole dei Friedkin che possono cambiare la storia del club
"La conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, segna un passaggio fondamentale e storico per l’AS Roma verso la realizzazione del nuovo stadio". Si apre così il comunicato con cui la Roma ha commentato il permesso arrivato per costruire l'impianto nel quartiere di Pietralata.
Il comunicato della Roma: "Un traguardo che premia anni di lavoro"
Il via libera alla costruzione del nuovo stadio della Roma è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegnere Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di subcommissario, ha controfirmato l'autorizzazione unica, che sarà immediatamente efficace. Prosegue così il comunicato del club: "È un traguardo che premia anni di lavoro, impegno e collaborazione, portati avanti con determinazione, visione e continuità dalla Famiglia Friedkin, nella convinzione che il futuro dell’AS Roma debba essere costruito attraverso progetti solidi e ambiziosi, e che il Club desidera condividere con tutte le istituzioni e i soggetti che hanno contribuito a raggiungerlo".
I ringraziamenti della Roma
La Roma ha dedicato molto spazio nel proprio comunicato ai ringraziamenti: "L’AS Roma ringrazia Roma Capitale, il Commissario UEFA Euro 2032, la Regione Lazio, il Ministro per lo Sport e i Giovani, tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, insieme ai professionisti e ai collaboratori che hanno accompagnato questo percorso con competenza e responsabilità. Un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi, che hanno atteso e sostenuto questo progetto con passione e fiducia".
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