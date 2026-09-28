Stadio della Roma, è un giorno fondamentale: le parole dei Friedkin che possono cambiare la storia del club

Il comunicato della Roma: "Un traguardo che premia anni di lavoro"

Il via libera alla costruzione del nuovo stadio della Roma è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegnere Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di subcommissario, ha controfirmato l'autorizzazione unica, che sarà immediatamente efficace. Prosegue così il comunicato del club: "È un traguardo che premia anni di lavoro, impegno e collaborazione, portati avanti con determinazione, visione e continuità dalla Famiglia Friedkin, nella convinzione che il futuro dell’AS Roma debba essere costruito attraverso progetti solidi e ambiziosi, e che il Club desidera condividere con tutte le istituzioni e i soggetti che hanno contribuito a raggiungerlo".