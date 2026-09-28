Soulé diventa papà: è nato il figlio Bautista, la dolce dedica sui social
Grande gioia in casa Soulé. Matias è diventato padre del piccolo Bautista, frutto dell'amore che unisce il fantasista della Roma e la sua Milagros. Tanta emozione anche sui canali social ufficiali della compagna dell'ex Juve, che ha pubblicato sul suo account Instagram i primi scatti del primogenito della coppia.
Soulé diventa papà: è nato il piccolo Bautista
"Bautista Soulé. Benvenuto amore delle nostre vite, non sai quanto ti amiamo", questo il dolcissimo messaggio della neo mamma Milagros, compagna di Matias Soulé, a margine del post pubblicato sui social nella serata odierna. Il giocatore della Roma, convocato dall'Argentina di Scaloni in occasione di questa sosta dedicata alle nazionali, non ha nascosto tutta la sua emozione, prendendo subito in braccio il piccolo Bautista. Tanti i commenti di tifosi e calciatori argentini, oltre a messaggi di amici della coppia come quello della moglie di Leandro Paredes, Camila Galante: "Congratulazioni ragazzi, che bella famiglia! Vi amiamo, è molto bello!".
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