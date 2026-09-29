La Roma avrà la sua nuova casa: Pietralata vede la luce, tutte le prossime tappe
ROMA - Pietralata avrà il suo stadio, la Roma avrà finalmente la sua nuova casa. È un momento storico per il club e per la città, un passo decisivo verso la realizzazione di un sogno inseguito da generazioni di tifosi e, allo stesso tempo, verso un futuro nel quale la società potrà ambire, attraverso la crescita del fatturato, a diventare sempre più grande, sempre più internazionale, sempre più competitiva. Ieri è stato il giorno in cui l’iter si è trasformato in realtà, in cui un progetto ha smesso di essere soltanto un disegno e ha assunto la forza di una promessa. Insomma, ieri la Roma è entrata in una dimensione diversa.
Nuovo stadio Roma, c'è il via libera
Sono trascorsi 1456 giorni da quel 10 ottobre 2022 che aveva aperto un nuovo percorso per la costruzione dell’impianto giallorosso dopo la disfatta della precedente proprietà con l’iter Tor di Valle. Dalle parole ai fatti, dalla forma alla sostanza, dai proclami al lavoro. È arrivato il via libera più complicato, quello della Conferenza dei Servizi decisoria che ieri ha visto svolgersi la seduta conclusiva presieduta da Massimo Sessa, commissario straordinario del Governo per gli stadi di Euro 2032. Attorno al tavolo circa 50 soggetti istituzionali e tecnici, dai rappresentanti dei ministeri competenti alla Soprintendenza di Stato, fino alla Roma, rappresentata dalla dottoressa Lucia Bernabé, al sindaco Roberto Gualtieri, al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Collegato anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Un lungo applauso ha accompagnato la chiusura della conferenza, tra la soddisfazione dei presenti e la consapevolezza di aver superato il passaggio più delicato dell’iter.
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