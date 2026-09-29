La Roma avrà la sua nuova casa: Pietralata vede la luce, tutte le prossime tappe

ROMA - Pietralata avrà il suo stadio, la Roma avrà finalmente la sua nuova casa. È un momento storico per il club e per la città, un passo decisivo verso la realizzazione di un sogno inseguito da generazioni di tifosi e, allo stesso tempo, verso un futuro nel quale la società potrà ambire, attraverso la crescita del fatturato, a diventare sempre più grande, sempre più internazionale, sempre più competitiva. Ieri è stato il giorno in cui l’iter si è trasformato in realtà, in cui un progetto ha smesso di essere soltanto un disegno e ha assunto la forza di una promessa. Insomma, ieri la Roma è entrata in una dimensione diversa.