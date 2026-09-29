Niente viaggio in Argentina per Paulo Dybala e Nahuel Molina . La Roma ha ufficializzato la decisione di non far partecipare i due calciatori all'evento organizzato in occasione di Argentina-Benin del 6 ottobre, appuntamento p articolarmente significativo per Lionel Messi. Dybala e Molina, entrambi Campioni del Mondo con l'Albiceleste in Qatar nel 2022, erano stati invitati a prendere parte alla serata. La Roma ha però preferito evitare ai due giocatori un l ungo viaggio intercontinentale a pochi giorni dalla ripresa degli impegni ufficiali. Una scelta dettata soprattutto dalla volontà di averli a disposizione nelle migliori condizioni possibili: dopo la sosta, infatti, i giallorossi saranno attesi dalla trasferta contro il Como.

Il comunicato della Roma su Dybala e Molina

"La AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre. La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022. La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali. L'AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale".

Tre romanisti saranno invece con l'Argentina

La Roma sarà comunque rappresentata nell'Argentina: Matias Soulé, Leonardo Balerdi e Santiago Castro fanno parte dei convocati e sono impegnati con la Selección durante questa sosta. Il programma ufficiale pubblicato dal club prevede per loro anche Argentina-Benin del 6 ottobre.