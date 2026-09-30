Pietralata porterà la Roma in una nuova dimensione: 154 milioni di ricavi già il primo anno!

Il fatturato sarà in crescita ogni stagione tra biglietti, sponsor ed eventi extra calcio. Subito ricavi da big 
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Jacopo Aliprandi
Jacopo Aliprandi

4 min

Pubblicato il 30.09.2026, 07:40

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Ci sono giorni destinati a rimanere nella storia. Giorni nei quali un progetto smette di essere un’idea, supera gli ostacoli e comincia concretamente a trasformarsi in realtà. Per la Roma, Pietralata è arrivata a quel punto. La nuova casa giallorossa è ormai dentro la fase cohnclusiva del suo percorso: dopo il via libera della Conferenza dei servizi, restano gli ultimi passaggi per arrivare alla cantierabilità entro marzo 2027 e alla posa della prima pietra in primavera.

Un polo verde

Il conto alla rovescia è dunque cominciato. Uno stadio da 60.605 posti, con una Curva Sud da quasi 23 mila spettatori, destinato a cambiare il volto di Pietralata e a diventare uno dei grandi progetti infrastrutturali della Roma del futuro. Non soltanto una struttura sportiva, ma un polo capace di vivere durante tutto l’anno, con verde pubblico, piazze, percorsi pedonali e ciclabili, museo, fan store, hospitality, ristorazione ed eventi. Ed è proprio quest’ultimo aspetto a raccontare la vera portata della scommessa: Pietralata dovrà diventare anche un gigantesco motore di ricavi per la Roma.

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