Pietralata porterà la Roma in una nuova dimensione: 154 milioni di ricavi già il primo anno!

Ci sono giorni destinati a rimanere nella storia. Giorni nei quali un progetto smette di essere un’idea, supera gli ostacoli e comincia concretamente a trasformarsi in realtà. Per la Roma, Pietralata è arrivata a quel punto. La nuova casa giallorossa è ormai dentro la fase cohnclusiva del suo percorso: dopo il via libera della Conferenza dei servizi, restano gli ultimi passaggi per arrivare alla cantierabilità entro marzo 2027 e alla posa della prima pietra in primavera.