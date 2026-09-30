Stadio Roma a Pietralata: tutte le tappe del progetto fino al 2029

Superato il passaggio più difficile, adesso comincia la corsa vera. Il via libera della Conferenza dei Servizi decisoria ha spalancato alla Roma la strada verso la nuova casa di Pietralata, ma davanti al club ci sono ancora una serie di tappe precise prima di vedere le ruspe entrare nell’area. L’obiettivo è arrivare alla posa della prima pietra nella primavera del 2027, con la cantierabilità da dichiarare entro marzo per mantenere Pietralata nel percorso degli stadi di Euro 2032.

Roma Pietralata porterà la Roma in una nuova dimensione: 154 milioni di ricavi già il primo anno! Roma, via libera per il nuovo stadio a Pietralata: ora il progetto esecutivo Il primo passaggio sarà il progetto esecutivo. La Roma sta già lavorando alla documentazione che dovrà incorporare le indicazioni e le prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi decisoria. Una volta completato, il progetto dovrà essere depositato, più o meno tra tre mesi: è da quel momento che si entrerà nella fase operativa dell’iter. A quel punto il commissario straordinario Massimo Sessa utilizzerà i poteri conferitigli dalle norme speciali per pubblicare subito l’ordinanza per bandire la gara d’appalto che dovrebbe vedere il club assicurarsi la concessione senza concorrenti (la Roma in ogni caso per questioni burocratiche europee non eserciterà la prelazione).