Koné svela un retroscena sulla trattativa con il Chelsea: "Sono successe delle cose"

"Mi ha colpito la sua tecnica: non ha perso nulla. Vederlo in azione dal vivo, rendersi conto che ha ancora quel tocco di palla, ti fa immaginare quanto incredibile dovesse essere ai suoi tempi". Sono le parole di un Manu Koné scioccato. Il centrocampista della Roma, che sarà avversario dell'Italia nella prossima giornata di Nations League con la Francia, confessa la sua ammirazione e lo stupore per la tecnica e la qualità che il suo ct, Zinedine Zidane, ha mantenuto ancora oggi. Koné si è detto felice di "essere allenato da una leggenda come lui", lo ha definito "molto attento alle persone, molto vicino ai giocatori" e capace di "infonderci fiducia: ci chiede di giocare liberamente". "Vista la sua immensa carriera, è perfettamente logico, non c'è motivo di essere sorpresi. Lo vedremo con i nostri occhi allo Stade de France venerdì, scoprendolo insieme a tutti gli altri. Ci godremo l'ovazione e gli applausi", ha aggiunto.