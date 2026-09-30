Ufficiale, i tifosi della Roma tornano in trasferta: la decisione per la partita di Como

ROMA - I tifosi della Roma potranno seguire la squadra di Gasperini in trasferta alla ripresa del campionato, domenica 11 ottobre a Como: dopo quasi 9 mesi infatti è stato rimosso il divieto di seguire i match fuori casa per i sostenitori giallorossi. L'ultima volta in cui i romanisti si erano visti sugli spalti lontano dallo Stadio Olimpico era stato addirittura il 18 gennaio scorso, in occasione del match vinto 2-0 sul campo del Torino. Poi, sempre quel giorno di gennaio, ci furono scontri in autostrada con gruppi di tifosi fiorentini e da allora è scattato il divieto di trasferta per i giallorossi fino alla conclusione della stagione 2025-26. Il provvedimento è stato poi esteso, di settimana in settimana, anche alle prime due trasferte di questa stagione: a Lecce il 31 agosto e a Torino, contro i granata, il 14 settembre. Adesso l'ufficialità: a Como si potrà andare senza vincoli di residenza.