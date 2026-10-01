Algoritmo, stadio della Roma e quell’altalena al posto della Curva Sud: il reportage inedito

Uno stadio moderno, all’altezza dei grandi impianti europei. Dentro e pure fuori, visto che, come direbbe Carlo Verdone in Viaggi di Nozze, individuare lo stadio è sempre importante. Ma pure tutto quello che c’è intorno. Lo stadio della Roma non è mai stato così vicino. Questo è chiaro. Ma le domande intorno al nuovo impianto sono tante e allora, in un’ora abbondante di camminata dalla stazione Termini a Pietralata, abbiamo cercato di rispondere a tutte. Come abbiamo fatto? Semplice. Abbiamo chiesto all’AI di dirci quali fossero le domande più frequenti dei tifosi della Roma. E abbiamo risposto passo dopo passo. Da Termini a Pietralata, passando per Via Livorno e Monti Tiburtini, siamo arrivati laddove nascerà il nuovo stadio. Dove ci sarà la Sud, la Curva più grande d’Europa con 23mila posti, oggi ci sono solo zanzare (tante), piante, un’altalena abbandonata proprio accanto agli scavi archeologici. Ci piace immaginare che sia una sorta di passaggio di testimone: i bambini di oggi saranno i ragazzi di domani che potranno godere di un’area riqualificata, con circa 15 ettari di spazi pubblici scoperti, inclusi due grandi parchi.

Roma Stadio Roma, le foto dell'impianto di Pietralata Guarda la gallery Le domane e le risposte sullo stadio della Roma E allora eccole, le domande più frequenti secondo l’algoritmo. Quando inizieranno i lavori? Primavera 2027. Il sogno è il 21 aprile. Natale di Roma, un regalo che il club e l’amministrazione Gualtieri vogliono fare alla città. Un lascito che va ben oltre il tifo, il calcio, lo sport. Quando sarà pronto e si giocherà la prima partita? L’obiettivo è la stagione 2030-2031. Quanti posti avrà lo stadio? 60.605 posti e costerà oltre un miliardo e 400milioni di euro, iva inclusa. Il caro vecchio Olimpico che fine farà? Resterà al suo posto e sarà sempre uno dei fiori all’occhiello della città. I parcheggi ci saranno? Sì, sono previsti oltre 91.000 metri quadrati e sette varchi per i parcheggi sotterranei.