Totti, a grande richiesta torna “L’album di Francesco”: sabato in edicola solo con il Corriere dello Sport-Stadio
Solo sabato 3 ottobre, in omaggio, torna l’edizione autografata che celebra il Capitano attraverso le immagini e i momenti più iconici della sua storia. Ma questa volta c’è un contenuto esclusivo in più: all’interno troverete anche l’intervista di quattro pagine di Ivan Zazzaroni a Francesco Totti, realizzata per “Tutto in Piazza”. Un faccia a faccia esclusivo in cui Totti si racconta a Zazzaroni, che arricchisce un’edizione da collezione tornata in edicola dopo la grande richiesta dei nostri lettori.
L’appuntamento è per sabato: non perdete “L’album di Francesco”, in omaggio solo con il Corriere dello Sport-Stadio.
Se non lo trovate in edicola, scrivete a totti50@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: lo speciale sarà inviato direttamente alla vostra edicola di riferimento.
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