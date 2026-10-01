Totti, a grande richiesta torna “L’album di Francesco”: sabato in edicola solo con il Corriere dello Sport-Stadio

Dopo il grande successo della prima uscita, torna in edicola il nostro speciale dedicato ai 50 anni di Francesco Totti
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 01.10.2026, 12:49

RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

Solo sabato 3 ottobre, in omaggio, torna l’edizione autografata che celebra il Capitano attraverso le immagini e i momenti più iconici della sua storia. Ma questa volta c’è un contenuto esclusivo in più: all’interno troverete anche l’intervista di quattro pagine di Ivan Zazzaroni a Francesco Totti, realizzata per “Tutto in Piazza”. Un faccia a faccia esclusivo in cui Totti si racconta a Zazzaroni, che arricchisce un’edizione da collezione tornata in edicola dopo la grande richiesta dei nostri lettori.

L’appuntamento è per sabato: non perdete “L’album di Francesco”, in omaggio solo con il Corriere dello Sport-Stadio.

Se non lo trovate in edicola, scrivete a totti50@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: lo speciale sarà inviato direttamente alla vostra edicola di riferimento.

Tutte le news
Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS