La Roma in ansia per Cristante: è in dubbio per il Como
Bryan Cristante è in forte dubbio per la prossima sfida di campionato contro il Como in trasferta, match in programma domenica 11 ottobre alle 12:30. Il centrocampista giallorosso sta facendo i conti con un fastidio al ginocchio, le cui reali entità e tempistiche di recupero restano ancora da decifrare, dal momento che il giocatore non si è ancora sottoposto agli esami strumentali di rito.
Roma, Cristante in dubbio per il Como
Bryan Cristante aveva già dovuto lasciare il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano a causa di una lombalgia accusata dopo la partita di campionato contro l'Inter. Per far fronte alla sua assenza, il commissario Roberto Mancini aveva chiamato al suo posto Samuele Ricci. Ora per l'ex Atalanta anche questo problema al ginocchio.
I numeri di Cristante
Finora in questa stagione Cristante ha sempre giocato con la Roma, collezionando 5 presenze in campionato e 1 in Europa League, in cui ha segnato anche la sua prima rete stagionale contro il Fenerbahce.
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