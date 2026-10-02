La Roma in ansia per Cristante: è in dubbio per il Como

Bryan Cristante è in forte dubbio per la prossima sfida di campionato contro il Como in trasferta, match in programma domenica 11 ottobre alle 12:30. Il centrocampista giallorosso sta facendo i conti con un fastidio al ginocchio, le cui reali entità e tempistiche di recupero restano ancora da decifrare, dal momento che il giocatore non si è ancora sottoposto agli esami strumentali di rito.