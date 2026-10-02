L’ex della Roma riabbraccia De Rossi ed El Shaarawy: lo riconoscete? 

Gli anni passano, il rispetto e l'amicizia no. Il Genoa si trova oggi a Bucarest per disputare un’amichevole contro il Rapid e un ex giocatore della Roma ha colto l’occasione per salutare dal vivo sia De Rossi che El Shaarawy, approfittando della loro presenza in Romania per organizzare una reunion. Sui social ha anche pubblicato le foto dell’incontro e ha scritto: "Certi spogliatoi non si dimenticano. Certi ricordi restano per sempre. Roma nel cuore, sempre". Si tratta di Bogdan Lobonț, portiere rumeno arrivato alla Roma nell’estate 2009 e rimasto in giallorosso fino al 2018, che ha rivisto due vecchi compagni di squadra con cui ha condiviso quasi un decennio delle parti dell'Olimpico.