Il New York Times elogia la seconda maglia della Roma: "Datele lo scudetto"

"Date alla Roma lo Scudetto". A dirlo non è altro che il New York Times, uno dei quotidiani più famosi al mondo. Un commento che proviene da un articolo nel quale sono state analizzate le migliori divise di questa stagione. Tra le tante passate in rassegna, come quelle del Bayern Monaco, del Real Madrid, del Barcellona, l'unica che ha ottenuto il massimo dei voti è stata proprio quella del club della Capitale.

New York Times: "Roma, divisa semplicemente splendida" Il New York Times, però, non ha premiato la prima divisa, quella giallorossa, bensì il kit da trasferta, giallo con la banda orizzontale. "Semplicemente splendida. È un'impresa non da poco ideare un design distintivo e/o originale per la maglia da trasferta di una squadra, che sia allo stesso tempo immediatamente riconoscibile come appartenente alla squadra stessa". Questo il commento del giornale. "Ogni dettaglio è superbo, dal doppio cinturino sul petto al colletto, fino allo sfondo leggermente avorio che fa sì che i colori secondari brillanti non risultino troppo stridenti. Date loro subito lo Scudetto".