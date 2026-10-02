La Roma perde Cristante: infiammazione al ginocchio, ecco quali partite salterà

ROMA - Brutte notizie per Gian Piero Gasperini sono arrivate dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Bryan Cristante , che hanno evidenziato un'infiammazione al ginocchio.

Il centrocampista e capitano della Roma salterà così la trasferta di campionato a Como (in programma domenica 11 ottobre alla ripresa del torneo dopo la sosta per le nazionali) e la sua presenza è a rischio anche per la sfida di Champions League all'Olimpico contro il Real Madrid del grande ex José Mourinho (in programma mercoledì 14 ottobre). Qualora non dovesse recuperare per il big-match contro i 'Blancos', Cristante potrebbe rientrare nella sfida casalinga di campionato contro il Genoa dell'altro grande ex Daniele De Rossi (sabato 17 ottobre) o in quella di Champions League contro lo Slovan Bratislava (sempre all'Olimpico, martedì 20 ottobre).

Gasperini lavora a Trigoria senza i nazionali

Gasperini intanto continua a lavorare a Trigoria con il gruppo orfano dei nazionali. In questi giorni hanno svolto un lavoro personalizzato Malen e Wesley (che hanno saltato la convocazione con Olanda e Brasile) e dopo la seduta odierna il tecnico concederà alla squadra un altro paio di giorni di riposo. Alla ripresa dei lavori (prevista per lunedì 5 o martedì 6 ottobre) si inizierà a preparare al meglio la trasferta di campionato a Como e agli ordini del tecnico, in attesa del rientro graduale dei nazionali, ci saranno anche gli argentini Dybala e Molina, invitati da Messi per la sua ultima partita con la maglia della 'Seleccion' ma trattenuti nella Capitale dalla Roma.