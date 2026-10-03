Endrick si avvicina alla Roma: D’Amico si muove e a gennaio potrebbe arrivare con una formula vantaggiosa

Douglas Ramos si è commosso quando ha visto suo figlio Endrick indossare per la prima volta la maglia del Brasile. E si è emozionato ancora quando lo ha visto presentare dal Real Madrid. Chissà se proverebbe la stessa sensazione immaginandolo all’ombra del Colosseo, con la maglia della Roma addosso, quella già vestita da grandi connazionali come Falcao, Cerezo, Aldair, Cafu, Emerson, Marquinhos e Alisson. Perché il club ci sta lavorando davvero. Alla Roma piace Endrick e a Endrick piace la Roma. Un incrocio di gradimenti che rende il brasiliano una pista concreta e soprattutto una priorità nei pensieri di D’Amico, che lo considera un rinforzo di peso per gennaio, capace di aggiungere qualità, talento e prospettiva all’attacco di Gasperini. Il club giallorosso lavora sul giocatore dalla scorsa estate e ha già incassato il gradimento del ragazzo e del padre, che vorrebbe vederlo nuovamente protagonista. Endrick già qualche settimana fa aveva confidato ad amici che la Roma del suo connazionale Wesley è una possibilità davvero molto concreta.