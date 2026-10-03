Margiotta e la Roma del futuro: "Essere all'altezza di Bruno Conti e Alberto De Rossi"

Il peso dell'eredità

Margiotta non ci gira intorno, è consapevole di portare sulle sue spalle due colonne della Roma: "Sicuramente è una grossa responsabilità. Per me Bruno rimarrà una delle figure più importanti nella storia del settore giovanile: ha fatto qualcosa di rivoluzionario e unico. Oltre a volergli un mondo di bene a Bruno, devo dire che in sedici anni ho creato un bel rapporto con lui. Questo mi fa molto piacere. E mister De Rossi è una persona di valore, che ho conosciuto nel corso del tempo. Sostituire due persone di questo spessore, come detto, è una grossa responsabilità, però mi stimola a creare qualcosa di bello come è stato fatto in passato".