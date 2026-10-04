Soulé, debutto con l'Argentina tra le polemiche: "Non è un buon esempio, dovrebbe essere punito"

ROMA - L'interista Lautaro Martinez ha segnato un gol storico e sono andati a segno il comasco Nico Paz e il fiorentino Mastantuono, ma è stata una partita da ricordare anche per Matias Soulé l'amichevole vinta 7-0 dall'Argentina contro il Burkina Faso allo stadio 'Monumental' di Buenos Aires.