Soulé, debutto con l'Argentina tra le polemiche: "Non è un buon esempio, dovrebbe essere punito"
ROMA - L'interista Lautaro Martinez ha segnato un gol storico e sono andati a segno il comasco Nico Paz e il fiorentino Mastantuono, ma è stata una partita da ricordare anche per Matias Soulé l'amichevole vinta 7-0 dall'Argentina contro il Burkina Faso allo stadio 'Monumental' di Buenos Aires.
Debutto con l'Argentina per Soulé
Il fantasista della Roma ha infatti festeggiato l'esordio nella 'Seleccion', gettato nella mischia dal ct Lionel Scaloni a inizio ripresa al posto di Nico Paz. Una giornata a lungo attesa da Soulé, dopo tutta la trafila nelle selezioni giovanili dell'Argentina, che in patria è stato però ferocemente attaccato da Fabian Berlanga.
Il fantasista della Roma criticato in patria
"Dovrebbe avere una punizione esemplare. Non è un buon esempio" ha detto ai microfoni di 'Cadena 3' il presidente del Velez Sarsfield, club dal quale Soulé si liberò nel 2019 a 16 anni sfruttando la 'Patria Potestas' (strumento che in assenza di un contratto professionistico consente ai genitori dei giovani calciatori di interrompere il loro vincolo con un club) per approdare poi alla Juve nel gennaio del 2020. "È una lotta che deve essere combattuta con i procuratori - ha aggiunto Berlanga -, che a volte agiscono in malafede".
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