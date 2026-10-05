Gasperini: "Vogliamo ripartire bene, Cristante sta recuperando. Koné via all'ultimo? Non c’erano i tempi"

"Abbiamo lasciato in un momento molto positivo e da lì vorremmo ripartire". Gian Piero Gasperini scalpita e non vede l'ora di ricominciare con la sua Roma dopo la sosta. Domenica alle 12.30 appuntamento a Como. "Avevamo un numero piuttosto ridotto di giocatori e non potevamo fare amichevoli, quindi abbiamo pensato di dare continuità al lavoro nella prima settimana, poi ci siamo presi dei giorni di riposo. Da domani cominciamo a calarci nella realtà del campionato. Cristante sta recuperando - spiega il tecnico giallorosso a Sky in occasione del lancio del suo nuovo vino "3-4-3" direttamente dalle colline di Cascina Gilli a Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti - ha un problema al collaterale e ci vuole il suo tempo. Salta Como e Real? Recuperarlo al meglio è l'obiettivo". Poi sulla società: "Sento il sostegno dei Friedkin anche se sono lontani e vengono poco a Roma. C’è Galantic, ma il mio obiettivo è quello di avvicinarli di più". Sul mercato estivo e sulle voci di un'offerta ricevuta per Koné a fine agosto: "Non c’erano i tempi. Anche perché questi trasferimenti prevedono gli inserimenti di tante persone anche solo per la stesura dei contratti. Lui avrà tutto il tempo per aumentare il suo valore, anche se lo ha già fatto”.