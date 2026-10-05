Soulé e la gioia indescrivibile per il debutto con l'Argentina: "L'inizio di un sogno"
"Un sogno che avevo fin da bambino si è trasformato in realtà". Così Matias Soulé, su Instagram, dopo il debutto con la maglia dell'Argentina in amichevole contro il Burkina Faso (7-0). L'esterno d'attacco della Roma non ha nascosto tutta la sua emozione: "È qualcosa che porterò per sempre nel mio cuore. Molto impegno, sacrificio e persone che mi hanno accompagnato in ogni passo. Grazie a Dio, alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo cammino. È un orgoglio enorme rappresentare il mio paese. L'inizio di un sogno che ha ancora molto davanti a sé".
Soulé debutta con l'Argentina: l'ingresso in campo al posto di Nico Paz
Una notte magica quella vissuta al Monumental di Buenos Aires. Soulé è subentrato a Nico Paz a inizio ripresa esordendo come il compagno di squadra Santiago Castro. Il ct Scaloni ha concesso a entrambi una prima volta indimenticabile. Il 4 ottobre 2026 è già una data storica per i due calciatori giallorossi, che ora cercano il primo centro con l'Albiceleste: appuntamento all'una (ora italiana) di mercoledì 7 ottobre per un altro test al Monumental, stavolta contro il Benin.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS