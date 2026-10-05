Soulé e la gioia indescrivibile per il debutto con l'Argentina: "L'inizio di un sogno"

"Un sogno che avevo fin da bambino si è trasformato in realtà". Così Matias Soulé, su Instagram, dopo il debutto con la maglia dell'Argentina in amichevole contro il Burkina Faso (7-0). L'esterno d'attacco della Roma non ha nascosto tutta la sua emozione: "È qualcosa che porterò per sempre nel mio cuore. Molto impegno, sacrificio e persone che mi hanno accompagnato in ogni passo. Grazie a Dio, alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo cammino. È un orgoglio enorme rappresentare il mio paese. L'inizio di un sogno che ha ancora molto davanti a sé".