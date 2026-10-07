Da Malen a N’Dicka ai nazionali, la Roma ora fa sul serio: così Gasperini prepara la sfida al Como di Fabregas

Cristante, il fastidio al ginocchio e la fiducia: "La continuità è fondamentale"

Chi invece deve ancora pazientare è Cristante, fermo ai box per un problema al collaterale destro: verosimilmente salterà sia il Como che il Real Madrid. Al suo posto si scalda De Roon, ma occhio anche alla carta Pisilli, lì al fianco di Koné, inamovibile sulla mediana. Il centrocampista e capitano giallorosso, comunque, è stato protagonista ieri pomeriggio di un evento Adidas in centro storico, facendo prima di tutto il punto sulle sue condizioni: «Ho questo fastidio al ginocchio. Vediamo di recuperare il prima possibile. Speriamo subito, anche se la vedo un po' difficile, conto di tornare prestissimo». Bryan si fida di questa Roma: «La continuità è fondamentale. L'anno scorso abbiamo fatto una grande stagione e abbiamo tutti voglia di ripeterci. Partivamo da una base più solida e consolidata. Adesso la consapevolezza sicuramente è maggiore. Sappiamo che la scorsa stagione siamo arrivati terzi, il nostro obiettivo è mantenere questi standard e quindi arrivare il più in alto possibile. Como e Real Madrid? Sono due grandi partite. Il Como è una nostra diretta rivale. E il Real... è sempre il Real. Sono partite importanti». Immancabile il tema Mourinho, grande ex che si riprenderà l'abbraccio dell'Olimpico: «Fa sempre piacere ritrovare il mister. Abbiamo vissuto bellissimi momenti. Ha portato una mentalità vincente. La vittoria di Tirana? Quando arriva una coppa si festeggia e sono ricordi super positivi. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio». Poi un pensiero sulla fascia da capitano: «È bello indossarla, significa che ho costruito qualcosa di importante». Tutto vero.