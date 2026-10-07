Pellegrini: "Roma? Si vede dagli allenamenti che il livello è alto. Contento di tornare"

Lorenzo Pellegrini è salito sul palco stasera per ritirare il Premio Colalucci. Il centrocampista della Roma è ormai pronto al rientro in campo: "Sto bene, grazie. È un piacere essere qui. Festeggiamo questo rientro perché sono finalmente tornato a disposizione. Prima della sosta per le nazionali sono andato in panchina per due partite, ma ero appena rientrato e non ancora pronto. Questa sosta è capitata al momento perfetto: ho avuto modo di allenarmi, spingere e testare la condizione. Sono molto contento e carico per questa ripartenza. Se i tifosi possono sognare? I tifosi devono sempre sognare, così come chiunque faccia sport. Nessuno scende in campo - che sia calcio, tennis o qualsiasi altra disciplina - con l'idea di perdere. Nelle prime cinque partite senza di me i ragazzi sono stati eccezionali. All'inizio della stagione c'è sempre qualche incognita, ma vedendo l'alto livello degli allenamenti sono felicissimo: ci meritiamo tutti questa bella ondata di entusiasmo. Dobbiamo continuare così, sperando che duri a lungo, per poi fissare obiettivi più concreti verso fine marzo".