Pellegrini: "Roma? Si vede dagli allenamenti che il livello è alto. Contento di tornare"
Lorenzo Pellegrini è salito sul palco stasera per ritirare il Premio Colalucci. Il centrocampista della Roma è ormai pronto al rientro in campo: "Sto bene, grazie. È un piacere essere qui. Festeggiamo questo rientro perché sono finalmente tornato a disposizione. Prima della sosta per le nazionali sono andato in panchina per due partite, ma ero appena rientrato e non ancora pronto. Questa sosta è capitata al momento perfetto: ho avuto modo di allenarmi, spingere e testare la condizione. Sono molto contento e carico per questa ripartenza. Se i tifosi possono sognare? I tifosi devono sempre sognare, così come chiunque faccia sport. Nessuno scende in campo - che sia calcio, tennis o qualsiasi altra disciplina - con l'idea di perdere. Nelle prime cinque partite senza di me i ragazzi sono stati eccezionali. All'inizio della stagione c'è sempre qualche incognita, ma vedendo l'alto livello degli allenamenti sono felicissimo: ci meritiamo tutti questa bella ondata di entusiasmo. Dobbiamo continuare così, sperando che duri a lungo, per poi fissare obiettivi più concreti verso fine marzo".
Pellegrini e la sfida al Como in campionato
"È corretto dire che tra Como e Roma si deciderà l'anti-Inter? È davvero troppo presto per dirlo, siamo solo all'inizio. Ripartiamo dopo una sosta molto lunga e insolita per noi, dato che non giocavamo da tre settimane.
"Sarà complicato riprendere il ritmo, specie con l'inizio degli impegni infrasettimanali di Champions League. Non credo che questa sfida definirà chi sia l'anti-Inter: il campionato è ancora lungo. Ma sarà sicuramente una bellissima partita da vedere".
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