Roma, la storia chiama: vincere a Como per mandare un altro messaggio

Trecento. Non sono i famosi spartani delle Termopili, né il secolo delle Tre Corone, quello di Firenze e dei suoi giganti, Dante, Petrarca e Boccaccio. Qui, però, di arte si parla comunque. È l’arte dipinta sul campo, fatta di calcio, idee, coraggio e storie. Gian Piero Gasperini va a caccia a Como di un numero che pesa: la sua vittoria numero 300 in Serie A. Un traguardo che lo proietterebbe nell’esclusiva cerchia dei grandi: Trapattoni (352), Allegri (324), Spalletti (306) e Rocco (302).

È l’ennesima tappa di una carriera costruita macinando risultati, stagione dopo stagione, squadra dopo squadra. Prima il Genoa, poi l’Atalanta, infine la Roma, riportata storicamente in Champions al primo anno. Trecento sarebbe l’ultimo sigillo personale di un percorso straordinario, ma a Como Gasperini cerca soprattutto tre punti che valgano molto più di una statistica. Una vittoria darebbe alla Roma ulteriore consapevolezza dei propri mezzi e, soprattutto, lancerebbe un altro messaggio all’Inter nella corsa allo scudetto.