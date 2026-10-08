Gasperini prova la Roma anti-Como: test match con la Sorianese, Malen e Wesley in gruppo

La sosta è alle spalle e a Trigoria si lavora a pieno ritmo in vista della ripresa del campionato. Dopo la maxi pausa per le partite delle nazionali, domenica la Roma sarà impegnata nella trasferta al Sinigaglia contro il Como di Fabregas . Avvicinamento importante con i giallorossi che in mattinata hanno disputato un allenamento congiunto con la Sorianese , formazione di Eccellenza, per rimettere minuti nelle gambe e verificare le condizioni di chi rientra da problemi fisici e dagli impegni con le nazionali.

Roma, de Roon verso una maglia da titolare contro il Como

Il dato più rilevante arriva dall'infermeria, che si svuota: Malen e Wesley si sono allenati regolarmente con i compagni. I due avevano dovuto rinunciare alle chiamate delle rispettive nazionali a causa dei problemi fisici accusati prima della pausa e hanno sfruttato queste settimane per completare il recupero a Trigoria. In campo si sono visti anche Koné e Mora, appena tornati dai rispettivi ritiri. Resta invece da risolvere la questione a centrocampo: l'assenza di Cristante obbliga Gasperini a ridisegnare la coppia per la sfida contro il Como. Al momento de Roon sembra in vantaggio per occupare il posto da titolare al fianco di Koné. L'olandese durante la pausa è rimasto a Trigoria e ha potuto allenarsi con continuità; per lui sarebbe la prima da titolare con la maglia della Roma.

Soulé, Castro e Balerdi tornano a Trigoria

Nelle valutazioni non è escluso Pisilli, reduce dalle due gare con l'Under 21 e la conquista della qualificazione all'Europeo di categoria. Se non dovesse essere schierato titolare, sarebbe una soluzione preziosa da sfruttare nella seconda metà della gara. Anche sul fronte dei rientri dai vari ritiri in giro per il mondo il quadro è completo. Tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali sono tornati a Trigoria. Gli ultimi a rientrare sono stati i tre argentini Soulé, Castro e Balerdi: nella mattinata del test match, hanno eseguito una seduta defaticante per smaltire le fatiche delle partite con la nazionale e del lungo viaggio di rientro.