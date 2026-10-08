Malen, intervista esclusiva al Corriere dello Sport

Un’intervista da non perdere domani venerdì 9 ottobre sul Corriere dello Sport-Stadio. Donyell Malen, il giocatore che ha avuto l’impatto più impressionante degli ultimi anni sul campionato, si racconta al direttore Ivan Zazzaroni. L’amore di Roma, il rapporto con Gasperini, il feeling con Dybala, i complimenti a Pisilli e Koné: un appuntamento da non perdere domani in edicola.