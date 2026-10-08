© LAPRESSE

Malen, intervista esclusiva al Corriere dello Sport

L’attaccante della Roma a tu per tu con il direttore Ivan Zazzaroni
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 08.10.2026, 21:24

RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra
Un’intervista da non perdere domani venerdì 9 ottobre sul Corriere dello Sport-Stadio. Donyell Malen, il giocatore che ha avuto l’impatto più impressionante degli ultimi anni sul campionato, si racconta al direttore Ivan Zazzaroni. L’amore di Roma, il rapporto con Gasperini, il feeling con Dybala, i complimenti a Pisilli e Koné: un appuntamento da non perdere domani in edicola.

Tutte le news
Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS