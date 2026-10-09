Malen esclusivo: "Gasperini la nostra forza. Io e Dybala, un feeling immediato"

Tutto qui?

Sorride e prosegue. "Ho iniziato da poco... Rigore".



Ci siamo finalmente.

"Fuorigioco. Voglio mangiare. Aspetta...".



Aspetto cosa?, chi?

"Passa".



La palla. Basta così, Donny.

"Ci rivediamo tra sei mesi - attacca con l’inglese -, vedrai che parlerò perfettamente".



Ti dice qualcosa Dymalen o Dybalen? È una crasi. Pensavo: o Paulo conosce l’olandese o tu il castigliano. Oppure, più prosaicamente, parlate la stessa lingua in campo.

"Dymalen... fa pensare alla connessione, sì, è divertente online... Il feeling con Paulo è stato immediato".



Psv, Borussia, Aston Villa, Roma. Hai sempre segnato tanto.

"Mai così tanto. E fin dalle prime giornate".



Cosa è cambiato?

"Penso un po’ tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo".



Fosti tu a voler lasciare l’Aston Villa o fu Emery a spingerti all’uscita?

"Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore".



Una cosa che mi ha impressionato del tuo modo di giocare e che ha colpito un po’ tutti, è la capacità di pulire i palloni sporchi quando ti arrivano al limite dell’area.

"No, non sporchi, direi palloni non buoni. Non buoni è corretto. Questa cosa, sì, mi riesce bene".



Cosa ti ha colpito maggiormente della Roma?

"L’importanza del club, i tifosi, l’allenatore, i compagni, tutte cose che contribuiscono al successo, lo facilitano".



Quale, il momento più importante della tua nuova avventura?

"La prima partita. Cominciare molto bene, segnando una tripletta, è stato fondamentale. Come squadra, you know, eravamo forti e connessi, la sensazione che ho provato è stata subito molto buona. Da momenti come questo possiamo partire per costruire e fare qualcosa di speciale".

Adesso puoi confessarlo perché la sosta è finita. Eri infortunato al punto da non poter rispondere alla convocazione dell’Olanda oppure "poco infortunato", come ha detto Xavi?

"Ero infortunato e mi è dispiaciuto non andare in nazionale".

Dopodomani giocate a Como, se Gasperini vince arriva a 300 successi in A e con 16 punti in sei partite ottenete un risultato quasi storico per la Roma: due soli, i precedenti.

Sorride, tace, mi guarda, capisco al volo e glisso: dei traguardi individuali e di certe statistiche non gliene possa frega’ de meno (romanesco maccheronico).