Pellegrini: "Con la Roma prima in classifica si sogna. Finalmente ritorno in campo..."

Malen esclusivo: "Gasperini la nostra forza. Io e Dybala, un feeling immediato"

È il giocatore del momento e domenica a Como sfida Fabregas: "Non ho mai segnato così tanto, alla Roma ho trovato quello che volevo"
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Ivan Zazzaroni
Ivan Zazzaroni

6 min

Pubblicato il 09.10.2026, 07:41

malenRoma
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - L’assist me lo serve al bar di Trigoria Lorenzo Pellegrini: "Fallo parlare in italiano, fa morir dal ridere". Detto fatto. Tra una battuta in inglese e la traduzione in olandese di Claudio Bisceglia - studi a Trieste, un fenomeno - perché Donyell non vuole perdersi neppure le sfumature della chiacchierata, ecco le sue prime parole nella lingua dei poeti: "Stanco...". 

Inizio incoraggiante. Sento odore di Gasp.
"Difficile, molto difficile. Buono. Caldo. Molto caldo. Sono Donny". 

Tutto qui? 
Sorride e prosegue. "Ho iniziato da poco... Rigore". 
 
Ci siamo finalmente. 
"Fuorigioco. Voglio mangiare. Aspetta...". 
 
Aspetto cosa?, chi? 
"Passa". 
 
La palla. Basta così, Donny. 
"Ci rivediamo tra sei mesi - attacca con l’inglese -, vedrai che parlerò perfettamente". 
 
Ti dice qualcosa Dymalen o Dybalen? È una crasi. Pensavo: o Paulo conosce l’olandese o tu il castigliano. Oppure, più prosaicamente, parlate la stessa lingua in campo. 
"Dymalen... fa pensare alla connessione, sì, è divertente online... Il feeling con Paulo è stato immediato". 
 
Psv, Borussia, Aston Villa, Roma. Hai sempre segnato tanto. 
"Mai così tanto. E fin dalle prime giornate". 
 
Cosa è cambiato? 
"Penso un po’ tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo". 
 
Fosti tu a voler lasciare l’Aston Villa o fu Emery a spingerti all’uscita? 
"Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore". 

Una cosa che mi ha impressionato del tuo modo di giocare e che ha colpito un po’ tutti, è la capacità di pulire i palloni sporchi quando ti arrivano al limite dell’area. 
"No, non sporchi, direi palloni non buoni. Non buoni è corretto. Questa cosa, sì, mi riesce bene". 
 
Cosa ti ha colpito maggiormente della Roma?
"L’importanza del club, i tifosi, l’allenatore, i compagni, tutte cose che contribuiscono al successo, lo facilitano".  
 
Quale, il momento più importante della tua nuova avventura? 
"La prima partita. Cominciare molto bene, segnando una tripletta, è stato fondamentale. Come squadra, you know, eravamo forti e connessi, la sensazione che ho provato è stata subito molto buona. Da momenti come questo possiamo partire per costruire e fare qualcosa di speciale". 

Adesso puoi confessarlo perché la sosta è finita. Eri infortunato al punto da non poter rispondere alla convocazione dell’Olanda oppure "poco infortunato", come ha detto Xavi?  
"Ero infortunato e mi è dispiaciuto non andare in nazionale". 

Dopodomani giocate a Como, se Gasperini vince arriva a 300 successi in A e con 16 punti in sei partite ottenete un risultato quasi storico per la Roma: due soli, i precedenti. 
Sorride, tace, mi guarda, capisco al volo e glisso: dei traguardi individuali e di certe statistiche non gliene possa frega’ de meno (romanesco maccheronico). 

 

Il quadro con Dybala supereroe e l'emozione di Paulo a Trigoria: tutte le foto
Guarda la gallery

 

Sblocca la news esclusiva

Attiva l'abbonamento Plus+ per leggere tutte le news esclusive in maniera illimitata!

  • Il più conveniente

    Plus+ Annuale

    49,90all'anno
    Abbonati ora
  • Sito illimitato
  • Rinnovo automatico
    • Scopri tutte le offerte
    Tutte le news
    Roma

    Da non perdere